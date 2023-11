Brutālajiem un necilvēcīgajiem teroristiskās organizācijas “Hamās” pastrādātajiem teroristiskajiem uzbrukumiem nav un nedrīkst būt attaisnojuma, pirmdien, tiekoties ar Izraēlas prezidentu Isāku Hercogu, uzsvēra Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.

Rinkēvičs darba vizītē Izraēlā tikās ar šīs valsts prezidentu, sagūstīto civiliedzīvotāju ģimenes locekļiem, kā arī Izraēlā dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem, aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris.

Valsts prezidents apliecinājis Latvijas solidaritāti ar Izraēlas tautu un uzsvēris, ka Latvija ir kopā ar Izraēlas tautu šajā smagajā brīdī. Izraēlai ir tiesības uz pašaizsardzību, un Latvija atbalsta Izraēlas cīņu ar terorismu saskaņā ar humanitārajām un starptautiskajām tiesībām.

Sarunas laikā tika apspriesta humanitārā situācija Gazā un humānās palīdzības piegādes. Rinkēvičs pauda nosodījumu “Hamās” centieniem izmantot civiliedzīvotājus kā dzīvos vairogus.

Hercogs ierakstā tviterī izteicis pateicību Rinkēvičam par atbalstu Izraēlas tautai, kā arī skaidru un nepārprotamu aicinājumu atgriezt ķīlniekus un nosodīt “Hamās” teroristu veiktās šausmīgās darbības. Izraēlas prezidents norāda, ka Latvijas balss ir svarīga starptautiskajā arēnā.

Tiekoties ar “Hamās” teroristisko uzbrukumu laikā sagūstīto civiliedzīvotāju ģimenes locekļiem, Rinkēvičs pauda cerību uz gūstekņu atbrīvošanu un drīzu atgriešanos mājās pie tuviniekiem. Valsts prezidents arī pauda apņemšanos veicināt diplomātiskos centienus, lai panāktu gūstekņu atbrīvošanu.

Tāpat Rinkēvičs tikās ar Izraēlā dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem, ar kuriem pārrunāja pašreizējo situāciju un potenciālās vajadzības pēc Latvijas atbalsta. Rinkēvičs pateicās tautiešiem par saiknes ar Latviju uzturēšanu un visu, ko viņi šo gadu garumā darījuši Latvijas labā.

Kā ziņots, 7.oktobrī “Hamās” sarīkoja slaktiņu Izraēlā, noslepkavojot vairāk nekā 1200 cilvēku, no kuriem absolūtais vairākums bija civilpersonas. Vēl aptuveni 240 cilvēkus, tajā skaitā sievietes, bērnus un sirmgalvjus, teroristi sagrāba par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu.

Izraēla uz “Hamās” uzbrukumu reaģēja, uzsākot Gazas joslas masveida bombardēšanu, bet vēlāk izvērsa arī sauszemes operāciju.

During my visit to Israel I met with the relatives of hostages taken by Hamas terrorists. Very emotional stories, international community must be more active to push for their release as soon as possible pic.twitter.com/XCCTuU0vj6

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 19, 2023