Foto: Scanpix/Carlos Barria/Pool via AP/LETA

“Viņš var būtiski ietekmēt kara gaitu Ukrainā, ja vēlas, bet…” Tramps atklāj, kura rokās slēpjas spēcīgas kārtis 0

LETA, LA.lv
22:18, 25. septembris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien Baltajā namā tikšanās laikā ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu izteica vēlmi, lai Ankara izbeidz pirkt Krievijas naftu.

“Es gribētu, lai viņi pārtrauc pirkt naftu no Krievijas, kamēr Krievija turpina agresiju pret Ukrainu,” Tramps sacīja žurnālistiem pirms sarunām Baltajā namā.

“Viņš var būtiski ietekmēt kara gaitu Ukrainā, ja vēlas, bet viņš dod priekšroku palikt neitrāls,” piebilda Tramps, raksturojot Erdogana nostāju.

Pēc ASV prezidenta domām, Turcija var palīdzēt nosēdināt Volodimiru Zelenski un Vladimiru Putinu pie sarunu galda.

Pēc viņa teiktā, Turcijas līderis ir “abu cienīts” un var radīt “lielu ietekmi”, ja viņš to vēlas, lai gan šobrīd viņš ir “ļoti neitrāls”.

“Viņš pazīst Putinu tikpat labi kā es,” piebilda Tramps, runājot par Turcijas līderi.

Krievija ir iztērējusi miljardiem dolāru un “nav ieguvusi praktiski nekādu teritoriju”, “es domāju, ka ir pienācis laiks apstāties, patiešām”, sacīja Tramps.

