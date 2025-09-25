Lamatas Eiropai: Tramps speciāli izvirzījis neizpildāmus nosacījumus, lai izvairītos no spiediena uz Putinu 0
Eiropas valstu valdības ir izdarījušas spiedienu uz ASV prezidentu Donaldu Trampu, mudinot viņu ieviest stingrākas sankcijas pret Krieviju. Atbildot uz to, viņš izvirzījis Eiropas Savienībai (ES) nosacījumus, kurus tā nespēs izpildīt, tādējādi izvairoties no nepieciešamības palielināt ekonomisko spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, raksta “The Wall Street Journal”.
Vienlaikus privātās sarunās Tramps ir mudinājis Eiropas līderus izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, kas kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma tiek glabāti Beļģijā, lai atbalstītu Ukrainu.
Izdevums skaidro, ka Trampa prasība pārtraukt Krievijas energoresursu iegādi neizbēgami sastapsies ar pretestību no Ungārijas un Slovākijas, kas joprojām ir ļoti atkarīgas no Krievijas gāzes.
Arī viņa aicinājums ieviest bargas sankcijas pret Ķīnu un Indiju Eiropai ir sarežģīts uzdevums – Ķīna joprojām ir nozīmīgs eksporta tirgus, kamēr ar Indiju Brisele plāno parakstīt brīvās tirdzniecības līgumu.
Daži Eiropas diplomāti uzskata, ka Tramps apzināti izvirzījis neizpildāmus nosacījumus, jo zinājis, ka ES tos nespēs īstenot. Tas ļauj viņam izvairīties no turpmāka spiediena uz Maskavu.
Tas arī parāda, cik maz instrumentu ir ES rīcībā vai cik maz no tiem tās ir gatavas izmantot, lai reāli kaitētu Maskavai.
ES sankciju sērija nav paralizējusi Krievijas militāro mašīnu, bet Eiropas solījumu īstenošana iegādāties amerikāņu ieročus Ukrainas aizsardzības stiprināšanai joprojām kavējas, atzīmē izdevums.
Turklāt Eiropas valstis turpina iepirkt Krievijas energoresursus – gan tieši, gan ar starpnieku palīdzību. Pagājušajā gadā to veiktie Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes iepirkuma apjomi ir strauji auguši.
Tāpat Eiropa izvairās no sekundāro sankciju piemērošanas tām valstīm, kuras palīdz finansēt Maskavas militārās darbības.
Jau vēstīts, ka Tramps izvirzījis savus nosacījumus jaunām sankcijām pret Krieviju.
“Es esmu gatavs piemērot plaša mēroga sankcijas Krievijai, kad visas NATO valstis vienosies un sāks darīt to pašu un kad visas NATO valstis pārtrauks pirkt naftu no Krievijas,” klāstīja Tramps.
“Šāda rīcība, kā arī NATO grupas lēmums noteikt 50-100% tarifus Ķīnai, kas tiks pilnībā atcelti, tiklīdz karš būs beidzies, ievērojami palīdzēs izbeigt šo nāvējošo, bet muļķīgo karu,” piebilda ASV prezidents.
“Ja NATO rīkosies tā, kā es saku, karš ātri beigsies, un visas dzīvības tiks glābtas,” rezumēja ASV prezidents.