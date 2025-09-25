Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Lamatas Eiropai: Tramps speciāli izvirzījis neizpildāmus nosacījumus, lai izvairītos no spiediena uz Putinu 0

LA.LV
16:37, 25. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Eiropas valstu valdības ir izdarījušas spiedienu uz ASV prezidentu Donaldu Trampu, mudinot viņu ieviest stingrākas sankcijas pret Krieviju. Atbildot uz to, viņš izvirzījis Eiropas Savienībai (ES) nosacījumus, kurus tā nespēs izpildīt, tādējādi izvairoties no nepieciešamības palielināt ekonomisko spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, raksta  “The Wall Street Journal”.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Kas mājā ir netīrāks par tualeti: 14 lietas, par kurām grūti pat iedomāties
“700 eiro par Latvijas un Ukrainas karoga izkāršanu!” Carnikavā soda patriotu Raimondu. Vai likums to atļauj?
Plikas krūtis, maksas tualetes un staigāšana kājām: 22 lietas, kas amerikāņiem šķiet dīvainas Eiropā
Lasīt citas ziņas

Vienlaikus privātās sarunās Tramps ir mudinājis Eiropas līderus izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, kas kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma tiek glabāti Beļģijā, lai atbalstītu Ukrainu.

“Tramps ir apgriezis situāciju otrādi, aicinot eiropiešus pārtraukt Krievijas naftas iepirkšanu un ieviest muitas tarifus pret Indiju un Ķīnu. Tagad Eiropas līderi domā, ko darīt,” teikts publikācijā.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Kāds saprot…?” Mūziķis Kivičs apjucis par Kažas rīcību saistībā ar dziesmu “Omnibuss”
NATO iznīcinātāji netālu no Latvijas pārtver piecas Krievijas kara lidmašīnas
Eksperti brīdina: dronu aktivitātes apdraud pasažieru lidmašīnas Eiropā

Izdevums skaidro, ka Trampa prasība pārtraukt Krievijas energoresursu iegādi neizbēgami sastapsies ar pretestību no Ungārijas un Slovākijas, kas joprojām ir ļoti atkarīgas no Krievijas gāzes.

Arī viņa aicinājums ieviest bargas sankcijas pret Ķīnu un Indiju Eiropai ir sarežģīts uzdevums – Ķīna joprojām ir nozīmīgs eksporta tirgus, kamēr ar Indiju Brisele plāno parakstīt brīvās tirdzniecības līgumu.

Daži Eiropas diplomāti uzskata, ka Tramps apzināti izvirzījis neizpildāmus nosacījumus, jo zinājis, ka ES tos nespēs īstenot. Tas ļauj viņam izvairīties no turpmāka spiediena uz Maskavu.

Eiropas mēģinājumi rast atbildi Trampa izaicinājumam izgaismo bloka vājās vietas.

Tas arī parāda, cik maz instrumentu ir ES rīcībā vai cik maz no tiem tās ir gatavas izmantot, lai reāli kaitētu Maskavai.

ES sankciju sērija nav paralizējusi Krievijas militāro mašīnu, bet Eiropas solījumu īstenošana  iegādāties amerikāņu ieročus Ukrainas aizsardzības stiprināšanai  joprojām kavējas, atzīmē izdevums.

Turklāt Eiropas valstis turpina iepirkt Krievijas energoresursus – gan tieši, gan ar starpnieku palīdzību. Pagājušajā gadā to veiktie Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes iepirkuma apjomi ir strauji auguši.

Tāpat Eiropa izvairās no sekundāro sankciju piemērošanas tām valstīm, kuras palīdz finansēt Maskavas militārās darbības.

Jau vēstīts, ka Tramps izvirzījis savus nosacījumus jaunām sankcijām pret Krieviju.

NATO valstīm jāpārtrauc pirkt Krievijas nafta, pirms ASV Krievijai nosaka sankcijas, sestdien platformā “Truth Social” pauda Tramps.

“Es esmu gatavs piemērot plaša mēroga sankcijas Krievijai, kad visas NATO valstis vienosies un sāks darīt to pašu un kad visas NATO valstis pārtrauks pirkt naftu no Krievijas,” klāstīja Tramps.

“Šāda rīcība, kā arī NATO grupas lēmums noteikt 50-100% tarifus Ķīnai, kas tiks pilnībā atcelti, tiklīdz karš būs beidzies, ievērojami palīdzēs izbeigt šo nāvējošo, bet muļķīgo karu,” piebilda ASV prezidents.

“Ķīnai ir ļoti spēcīga kontrole pār Krieviju”, un “šie spēcīgie tarifi šo kontroli izjauks”, norādīja Tramps.

“Ja NATO rīkosies tā, kā es saku, karš ātri beigsies, un visas dzīvības tiks glābtas,” rezumēja ASV prezidents.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps pārskaities: Tā nav tāda cilvēka rīcība, kurš vēlas mieru!
Kokteilis
“Ka tik vējš neaizpūš tavu cepuri!” Lūpu lasītāji atklāj, ar kādām laipnībām apmainījušies karaļnams un Trampa svīta
Bīstams incidents gaisā: ASV prezidenta Donalda Trampa lidmašīna par mata tiesu izvairījusies no milzīgas katastrofas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.