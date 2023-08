Čārlzs un Kamilla - zirgu sacensības

FOTO. Uzskata viņu par nevainojamu! Atklājies, kura sieviete karaliskajā ģimenē izpelnījusies karaļa Čārlza III simpātijas – un tā nav Kamilla! Ieteikt







Lielbritānijas karaļa Čārlza III kāpšanu tronī no vienas puses ir aizēnojušas domstarpības, kas vēl aizvien valda starp viņa jaunāko dēlu princi Hariju un viņa sievu Meganu Mārklu. Taču no no otras puses – tas ir satuvinājis karali ar sava vecākā dēla prinča Viljama ģimeni, uzskata karaliskie eksperti.

Turklāt, kā izrādās, 74 gadus vecā karaļa “vājība” ir prinča Viljama sieva Keita Midltone, kuru viņš esot uzskatījis par nevainojamu ne tikai kā dēla sievu, bet arī kā personību kopumā jau no pirmās abu iepazīšanās dienas.































































Keita Midltone dažādos brīžos

Karalis Čārlzs Keitas dēļ savulaik vairākkārt esot pat pārkāpis karalisko protokolu – viņš maigi skūpstījis viņu uz vaiga sabiedriskos pasākumos, un daudzkārt saucis publiski arī par savu “mīļāko vedeklu”.

































Keita Midltone kleitā ar sievišķīgu dekoltē atklāj "Cerību ielu"

Kā uzskata karaliskie eksperti – tas arī daļēji izskaidro to, kāpēc tieši princis Viljams un Keita Midltone no monarhu ģimenes ir tie, kas publiskos pasākumos redzami visbiežāk. Jo karaliskajā ģimenē pienākumus tomēr veic arī daudzi citi – karaļa Čārlza III vecākā māsa princese Anna, jaunākais brālis princis Edvards ar ģimeni un vēl daudzi citi.























































Karaliene konsorte Kamilla un viņas vīrs Lielbritānijas karalis Čārlzs II viesojas Vācijā

“Kopējie mērķi un runāšana par valsts un ģimenes nākotni, ir ļoti satuvinājuši Keitu un karali Čārlzu,” – kāda avota teikto citē izdevums “The Sun”.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.