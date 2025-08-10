#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
21:37, 10. augusts 2025
“Draugi, dzīve patiešām ir pārsteigumu pilna! Šodien ir tieši nedēļa kopš LIELĀ NOTIKUMA!” savā “Facebook” kontā raksta dziedātāja Aija Andrejeva, liekot faniem minēt, kāds varētu būt sajūsmas iemesls.

Viņa turpina: “Janvāra sākumā, kad visa Latvija priecājās par mūsu “Straumes” puišu Zelta globusu, man pēkšņi piezvanīja Dace no Siguldas Opermūzikas svētkiem, Daiņa Kalna vārdā. Piedāvājums – piedalīties šajos burvīgajos svētkos un nodziedāt divas skaistas ārijas. (Beigās tiku lie trim).

Es gandrīz no krēsla nokritu! Vienīgais, ko tajā brīdī spēju pateikt: “Šis ir mans Zelta globuss! Jā, darām!”

Esmu pateicīga sev, ka nenobijos. Mans iekšējais dzinulis un būtība vienmēr grib nirt dziļākos ūdeņos un kāpt augstākos kalnos – tā ir mana pasaule. Un, ja tas ierezonē arī kādam no Jums, tad laime ir pilnīga.

Vismilzīgākais paldies manai vokālajai pedagoģei – CILVĒKAM AR VISIEM LIELAJIEM BURTIEM – DITAI KALNIŅAI par ticību un par to pārcilvēcīgo, pašaizliedzīgo darbu septiņu mēnešu garumā, ko viņa manī ieguldīja.

Es te varētu līdz rītam rakstīt pateicības un mīlestības vēstules visiem, kuri mani šajā ceļā atbalstīja – mīļā ģimene, draugi un kolēģi ( gan no populārās gan akademiskās vides) – es Jūs mīlu!”

“Bet tagad gan – šampanieti studijā!” viņa norāda ieraksta noslēgumā, liekot noprast, ka šī pieredze viņai bijusi ļoti īpaša.

