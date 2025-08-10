#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Pacietība un neatlaidība atnesīs panākumus. Dienas horoskops 11. augustam

16:21, 10. augusts 2025
Auns

Šī diena var būt saspringta un nedaudz nervoza, taču nekādas nopietnas problēmas tā, visticamāk, neatnesīs. Ir iespējamas kļūdas vai neveiksmīgi lēmumi, tomēr tu tos laikus pamanīsi un spēsi labot. Palīdzību var piedāvāt cilvēki, no kuriem tu to nemaz negaidīji. Daži no viņiem gan var darboties ar slēptu ieinteresētību – padomā, kā vari viņiem pateikties. Attiecībās ar tuviniekiem iespējami nelieli strīdi – bieži vien tie būs par niekiem vai sāpīgām atmiņām no pagātnes. Tavs humors un vieglums palīdzēs mazināt spriedzi un pārvērst asākos mirkļus mierīgā atmosfērā.

Vērsis

Diena solās būt interesanta, spilgta un rezultatīva. Tā ir piemērota gan nopietnu jautājumu risināšanai, gan tikšanām ar cilvēkiem, ar kuriem vēlies uzlabot sadarbību vai izveidot draudzību. Ja iespējams, pieturies pie plāna. Ja ne – nesteidzies ar lēmumiem, dod sev laiku pārdomām. Vērts ieklausīties sen zināmu cilvēku padomos – viņi var pamanīt to, ko tu esi palaidis garām. Vakarā iespējams saņemt piedāvājumu, no kura negribēsi atteikties.

Dvīņi

Diena prasīs no tevis lielāku pacietību nekā parasti. Ne viss izdosies uzreiz – iespējams, vajadzēs vairākas reizes mēģināt, lai sasniegtu pat nelielu rezultātu. Tie, uz kuriem tu biji cerējis kā uz sabiedrotajiem, šodien var būt pārāk aizņemti ar sevi, tāpēc labāk gatavojies darboties patstāvīgi. Dienas otrā puse būs piemērota nākotnes plānu veidošanai – tava spēja redzēt situāciju plašāk ļaus izdarīt pareizus secinājumus. Iespējams, tu sapratīsi, kā beidzot sasniegt kādu sen izvirzītu mērķi.

Vēzis

11. augusts nav piemērota diena jaunu lietu sākšanai – problēmas var parādīties jau pašā sākumā, un to pārvarēšana nebūs viegla. Tev var ļoti pietrūkt apkārtējo atbalsta, un tas var kļūt par dienas sarežģītāko brīdi. Bet nezaudē cerību – dienas otrajā pusē būs iespēja pārrunāt svarīgus jautājumus ar tuvākajiem. Lai arī risinājums neatradīsies uzreiz, galu galā atradīsiet kompromisu, kas patiks visiem. Nedaudz vēlāk tu to arī īstenosi un būsi apmierināts ar rezultātu.

Lauva

Lieliska diena komunikācijai – gan profesionāliem, gan personīgiem kontaktiem. Tu vari apspriest jebkādus jautājumus bez bailēm par nesaskaņām vai strīdiem. Lai gan brīžiem tu būsi ass savos izteikumos, citi saskatīs tajos būtību, nevis formu. Tavā taisnīgumā neviens īpaši nešaubīsies. Var gadīties, ka tev nāksies ķerties pie darbiem, kurus jau sen biji atlicis vai cerēji nodot kādam citam. Kad tie būs paveikti, tu jutīsies atvieglots un brīvāks.

Jaunava

Diena būs veiksmīga un ražīga, ja tikai neļausi sev slinkot. Ķeries klāt pat tiem darbiem, kas tev ne visai patīk – tu būsi pārsteigts, cik raiti viss ritēs. Noderēs agrāk gūtā pieredze – šodienas grūtības būs līdzīgas tām, kuras tu jau reiz esi pārvarējis. Iespējami naudas ieņēmumi, un tie nāks īstajā brīdī. Tev var izdoties izdevīgi iepirkties vai iegūt kāroto lietu, ko sen vēlējies.

Svari

Dienas sākums būs īpaši veiksmīgs. Tu varēsi atrisināt jautājumus, kuri agrāk šķita sarežģīti, un panākt pozitīvas pārmaiņas tur, kur tās neviens negaidīja. Iespējami arī finanšu uzlabojumi – dažiem var atgriezt sen aizmirstus parādus. Taču dienas gaitā spriedze pieaugs, un attiecības ar citiem kļūs sarežģītākas. Centies izvairīties no konfliktiem – jo īpaši ar tuviniekiem. Sarunas var kļūt emocionāli uzlādētas, tāpēc saglabā mieru.

Skorpions

Šodien komunikācija var būt izaicinoša. Tu vari kļūt ass vai pateikt kaut ko, ko patiesībā nedomāji. Tavs tonis var aizskart citus – dažkārt labāk paklusēt. Svarīgas, bet smagas sarunas šodien labāk atlikt, ja vien tas ir iespējams. Diena būs daudz piemērotāka klusam, patstāvīgam darbam – tajā tu paveiksi vairāk, nekā, ja tev traucētu. Iespējami arī negaidīti naudas ienākumi.

Strēlnieks

Šodien tev būs grūti valdīt pār emocijām – viss šķitīs kaitinošs, arī sīkumi. Tevi var aizkaitināt, ja kāds rīkojas citādāk nekā tu sagaidīji. Iespējami strīdi – gan ar seniem, gan jauniem paziņām, bet visvairāk tevi sāpinās nesaprašanās ar tuvākajiem. Var atgriezties atmiņas par seniem aizvainojumiem. Diena prasa lielāku uzmanību arī praktiskos darbos – pieaug risks pieļaut sīkas, bet kaitinošas kļūdas. Par laimi, apkārt būs cilvēki, kas palīdzēs tās savlaicīgi pamanīt un labot.

Mežāzis

11. augustā – tu spēsi panākt daudz, arī tajās lietās, kur iepriekš klājās grūti. Iespējamas jaunas iespējas darbā – pat tādas, par kurām nebiji iedomājies. Daži Mežāži sevī atklās uzņēmējdarbības spējas, kas iepriekš šķita svešas. Tā ir piemērota diena nākotnes darījumu plānošanai. Arī personīgajās attiecībās iespējams progress – tava intuīcija palīdzēs rast kopīgu valodu ar tiem, ar kuriem iepriekš bija grūti saprasties. Atklāta saruna ļaus noskaidrot neskaidros pagātnes jautājumus.

Ūdensvīrs

Ne viss izdosies uzreiz, taču pacietība un neatlaidība atnesīs panākumus. Tu ātri apgūsi jaunas lietas, īpaši tās, kuras nākotnē var izrādīties noderīgas. Dienas otrajā pusē iespējamas neērtas sarunas vai saspīlējumi attiecībās ar tuvajiem. Centies samazināt spriedzi – dažkārt piekāpties ir izdevīgāk nekā turpināt strīdu, kas var iedragāt attiecības ilgtermiņā.

Zivis

Diena labvēlīga komunikācijai, jo īpaši – neformālai. Tavs šarms šodien būs tavs lielākais trumpis. Tu spēsi pārliecināt pat skeptiskākos sarunu biedrus, kā arī iegūt ietekmīgu cilvēku atbalstu. Pat konkurenti var kļūt par sabiedrotajiem. Grūtāk klāsies tajos darbos, kas prasa koncentrēšanos un uzmanību detaļām – šodien prāts klīst un viegli aizraujas ar jauniem impulsiem. Ir risks sākt vienu lietu, bet pārslēgties uz nākamo, pirms iepriekšējā pabeigta.

