FOTO. “Vai viņš sarunājās ar citām mašīnām?” Rīgas ielās novērota visai interesanta automašīna, kas īpašu prieku radījusi bērniem 0
Sociālajā tīklā “Threads” kāda sieviete dalījusies ar sirsnīgu stāstu par neparastu sastapšanos Rīgas ielās. Ieraugot automašīnu, kas pārveidota par populāro animācijas filmas “Vāģi” varoni Zibeni Makvīnu, viņa steidza to nofotografēt, lai vakarā parādītu savam trīsgadīgajam dēlam. Taču, ieraugot fotogrāfiju, zēnam radās desmitiem jautājumu par iemīļoto varoni.
“Vakar manīts Zibens Makvīns pārvietojamies pa Rīgas ielām. Kā trīsgadnieka fana mamma, tūlīt centos nofotogrāfēt redzēto. Vakarā stāstu un rādu dēlam bildi. Tam seko vēl kādas 10 reizes lūgums parādīt bildi un virkne jautājumu. Bet svarīgākais jautājums, neatkarīgi no sniegtās atbildes, izskanēja kādas 50 reizes: “Vai viņam bija arī acis un mutīte?” Nākamais svarīgākais jautājum: “Vai viņš sarunājās ar citām mašīnām?”,” raksta sieviete.
Lai gan mamma centās atbildēt uz visiem dēla jautājumiem, viņa atzina, ka pati automašīnu bija redzējusi tikai no aizmugures un sāniem. Tāpēc ieraksta noslēgumā viņa vērsās pie citiem “Threads” lietotājiem ar lūgumu: “Varbūt šeit kādam ir šī auto bilde no priekšpuses? Lai bērnam prieks!”
Ilgi nebija jāgaida – komentāros atsaucās vairāki cilvēki, kuri šo automašīnu bija redzējuši jau iepriekš. Kāda sieviete publicēja tieši to fotogrāfiju, ko bija meklējusi ieraksta autore – auto no priekšpuses, kur redzamas gan acis uz priekšējā stikla, gan Zibens Makvīnam raksturīgais smaids.
Ieraksts izraisīja lielu atsaucību arī komentāru sadaļā, kur cilvēki dalījās gan ar savām fotogrāfijām, gan stāstiem par sastapšanos ar šo neparasto automašīnu.
Kāda komentētāja atklāja, ka zina arī paša auto stāstu.
“Šī bija mūsu radinieku mašīna, uztaisīja savam dēlam fanam. Bet nu jau nodota tālāk,” viņa rakstīja, pievienojot vairākas fotogrāfijas.
Kāda cita komentētājs atzina, ka pēc ieraksta izlasīšanas fotogrāfiju uzreiz parādījis savam trīsgadīgajam bērnam.
“Parādīju tikko savam trīsgadniekam – tie paši jautājumi,” viņa rakstīja.
Savukārt vēl kāda mamma dalījās ar fotogrāfiju no ceļojuma un piebilda: “Mums bija tas gods satikt Makvīna vectētiņu Turcijā.”