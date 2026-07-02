Foto – Lita Krone/LETA

Pilns dārzs loku? 5 iemesli, kāpēc tos vajadzētu ēst pēc iespējas vairāk 0

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Veselam.lv
18:01, 2. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Loki (zaļie sīpolloki) ir viens no vienkāršākajiem, bet vienlaikus arī uzturvielām bagātākajiem dārzeņiem, ko var viegli iekļaut ikdienas ēdienkartē. Tie piešķir ēdieniem svaigu garšu un aromātu, bet vienlaikus sniedz arī būtisku labumu veselībai.

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Šeit ir 5 galvenie iemesli, kāpēc lokus ieteicams ēst regulāri.

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