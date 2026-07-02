3 dārzeņi un 3 ogas, ko jūlijā vajadzētu ēst pilnām mutēm, lai organisms būtu “uzlādēts” ilgam laikam 0
Jūlijs ir tas mēnesis, kad tirgus, dārzs un ledusskapis sāk izskatīties īpaši kārdinoši. Viss ir svaigs, krāsains, smaržīgs un garšo pavisam citādi nekā ziemā no veikala plaukta paņemtais.
Protams, ar vienu gurķi vai sauju ogu nepietiks, lai burtiski “uzlādētu” organismu ar vitamīniem visam gadam. Taču tieši vasarā mēs varam dot sev ļoti daudz laba — šķiedrvielas, antioksidantus, minerālvielas un dabīgu svaigumu, ko ķermenis tiešām novērtē.
Lūk, 3 dārzeņi un 3 ogas, ko jūlijā vērts ēst biežāk.