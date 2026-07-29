Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/ EPA/FEHIM DEMIR

Lietuvā atklāj nepabeigtu tuneli, iespējams, nelegālajiem migrantiem no Baltkrievijas 0

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LETA
16:52, 29. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Lietuvas robežsargi ir atraduši vēl vienu nepabeigtu tuneli, kas, domājams, bija paredzēts nelegālo migrantu ieceļošanai valstī no Baltkrievijas, trešdien paziņoja Valsts robežsardzes dienests.

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Līdzīgi pirms dažām dienām atklātajam tunelim pazemes eja pēc nepieciešamo procesuālo darbību pabeigšanas tika aizbērta ar zemi.

Svētdienas vakarā Varēnas robežapgabala Kapčamiesta robežkontroles punkta darbinieki, izmantojot vibrācijas sensorus, atklāja aizdomas par rakšanas darbībām netālu no Pertakas ciema Lazdiju rajonā.

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Šajā vietā Baltkrievijas un Lietuvas robežu iezīmē strauts. Nestabilo augsnes apstākļu dēļ fizisks norobežojums no metāla žoga un dzeloņdrātīm atrodas tālāk Lietuvas teritorijā.

Pamanot tuvojošos robežsargus, aptuveni 20 ārvalstu pilsoņi – jauni vīrieši civilā apģērbā – aizbēga atpakaļ Baltkrievijas teritorijā.

Strauta Lietuvas pusē, 9,5 metru attālumā no fiziskā norobežojuma, robežsardzes darbinieki atrada aptuveni 11 metrus garu nepabeigtu tuneli. Tas bija paredzēts, lai ietu zem patruļas ceļa tālāk Lietuvas teritorijā. Notikuma vietā tika atrasti baļķi, kas, domājams, bija paredzēti konstrukcijas atbalstam, izraktas smiltis un spaiņi.

Tunelis nebija pabeigts un tam nebija izejas ārpus patruļas ceļa, kas nozīmē, ka migranti vai citas personas to nevarēja izmantot, lai iekļūtu valstī.

Valsts robežsardzes dienesta Varēnas pierobežas iecirknis ir uzsācis pirmstiesas izmeklēšanu par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, ko pārrauga Alītas rajona prokuratūra. Par tādu pārkāpumu paredzēts naudas sods, arests vai brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem.

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