Foto no arhīva

“Tā bija briesmīga sajūta!” Jaunā māmiņa sašutusi par piedzīvoto Rīgas Dzemdību namā 21

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LA.LV
18:29, 8. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Pēcdzemdību periods jaunajām māmiņām ir īpaši emocionāls un fiziski sarežģīts laiks, kad svarīgs ir ne tikai mediķu profesionālais darbs, bet arī cilvēcīga attieksme un atbalsts. Tomēr kādas sievietes pieredze Rīgas Dzemdību namā raisījusi sašutumu – viņa apgalvo, ka pēc izrakstīšanas saņēmusi tikai vienu stundu laika, lai sakravātu mantas un pamestu palātu, bet drīz vien kopā ar jaundzimušo nonākusi ārpus slimnīcas, nesagaidot tuvinieku ierašanos.

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Ar savu stāstu sieviete dalījusies sociālajā tīklā “Facebook”, kur viņa atklāj piedzīvoto un aicina pievērst uzmanību attieksmei pret jaunajām māmiņām.

“Vēlos dalīties ar ārkārtīgi satraucošu un nepieņemamu pieredzi, ar kuru saskāros Rīgas Dzemdību namā. Mans stāsts ir par necilvēcīgu attieksmi pret māti un jaundzimušo bērnu, ko vienkārši nav iespējams saprast.”

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Sieviete raksta, ka viņas meita pasaulē nākusi 27. jūnijā. Trīs dienas pēc dzemdībām, kad, viņasprāt, grūtākais jau bijis aiz muguras, noticis kas tāds, ko viņa joprojām nespēj aizmirst.

“Kad šķita, ka grūtākais ir aiz muguras, notika kas tāds, ko es nevaru aizmirst un kas mani joprojām satrauc. Plkst. 13.50 pie manis ienāca ārste un paziņoja, ka līdz plkst. 15.00 man jāatbrīvo palāta un tā jāpamet. Jā, man tika dota tieši viena stunda, lai sakravātu mantas un aizietu. Tas vienkārši nav aptverams!”

Pēc sievietes teiktā, viņas tuvinieki tik īsā laikā nav spējuši ierasties, lai viņu sagaidītu un nogādātu mājās, tādēļ pēc noteiktā laika viņai kopā ar jaundzimušo nācies atstāt ārstniecības iestādi.

“Tā kā mani tuvinieki nepaspēja tik ātri atbraukt, pēc stundas mani vienkārši izrakstīja. Iedomājieties – pulksten trijos pēcpusdienā stāvēt pie dzemdību nama durvīm čībās, mājas biksēs un naktskreklā ar jaundzimušu bērnu rokās, bez jebkādas palīdzības un atbalsta. Tā bija briesmīga sajūta!”

Sieviete uzskata, ka šāda attieksme pret jaunajām māmiņām nav pieņemama, un savu sašutumu neslēpj.

“Šī situācija ir ārkārtīgi sašutumu raisoša un liecina par pilnīgi neadekvātu ārstes attieksmi. Kā var tik necilvēcīgi izturēties pret māti un jaundzimušo bērnu? Tas jau pārkāpj visas robežas! Šāda rīcība apkauno ne tikai dzemdību namu, bet arī visu Rīgu.

Es aicinu sabiedrību pievērst uzmanību šai problēmai un neklusēt. Mums ir tiesības uz cieņpilnu attieksmi un atbalstu grūtos brīžos. Lūdzu, dalieties ar šo ierakstu un izsakiet savu viedokli, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos un mēs varētu panākt pozitīvas pārmaiņas mūsu veselības aprūpes sistēmā.”

Neskatoties uz nepatīkamo pieredzi, sieviete pateicas cilvēkiem, kuri viņai palīdzējuši sarežģītajā brīdī.

“Tomēr paldies, ka starp maniem draugiem bija cilvēki, pie kuriem varēju vērsties un kuri spēja mani paņemt ar automašīnu un nogādāt mājās.”

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