Putins mainījis savas domas? Tramps komentē Krievijas prezidenta nosacījumus kara izbeigšanai 0
ASV prezidents Donalds Tramps NATO samita laikā Ankarā paziņojis, ka, viņaprāt, Krievijas diktators Vladimirs Putins ir sācis mīkstināt nosacījumus, ko izvirza kara izbeigšanai Ukrainā. Vienlaikus Tramps uzsvēra, ka uz Krievijas prezidentu tiek izdarīts spēcīgs starptautiskais spiediens.
Uzrunājot žurnālistus kopīgā tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Trampam tika vaicāts, vai viņš ir gatavs pastiprināt spiedienu uz Putinu gadījumā, ja Krievija atteiksies pārtraukt karadarbību.
“Mēs izdarām spēcīgu spiedienu uz Putinu. Nedomāju, ka viņam patīk tas, kas notiek. Nedomāju, ka viņš ir sajūsmā par notiekošo. Uz Putinu tiek izdarīts spēcīgs spiediens, lai viņš to izdarītu. Visi uz viņu izdara spiedienu, lai to panāktu,” sacīja Tramps.
ASV prezidents atkārtoti pauda pārliecību, ka Putins vēlas pēc iespējas ātrāk izbeigt karu.
“Viņš vēlas to izbeigt pēc iespējas ātrāk. Es viņam par to jautāju, un mēs runājam – es ar viņu daudz sazinājos.”
Tramps piebilda, ka ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski viņš sazinās retāk, taču abu attiecības raksturoja kā ļoti labas.
“Es daudz sazinājos ar Putinu, un viņš vēlas izbeigt karu. Daudzi cilvēki tam netic.”
Pēc Trampa teiktā, pēdējā laikā esot vērojamas izmaiņas arī Krievijas izvirzītajos nosacījumos.
“Bija noteikti nosacījumi. Tie bija nedaudz citādi. Tie mainās. Dažos aspektos tie, iespējams, kļūst nedaudz labāki,” sacīja Tramps, vēršoties pie Zelenska.
Viņš piebilda, ka Krievija šobrīd atrodas sarežģītākā situācijā nekā iepriekš.
“Krievija atrodas sarežģītākā situācijā. Tas ir kļuvis grūtāk, nekā tam vajadzēja būt.”
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, komentējot iespējamos Krievijas nosacījumus miera panākšanai, norādīja, ka viņam nav zināms, kādas prasības Putins izvirza pašlaik.
“Tie tik un tā mainās, jo pilna mēroga kara sākumā viņš bija spēcīgāks, bet tagad zaudē iniciatīvu kaujas laukā,” sacīja Zelenskis.
Pēc Ukrainas prezidenta teiktā, situāciju būtiski mainījusi tehnoloģiju attīstība, nevis karavīru skaits.
“Mēs cenšamies pārcelt karu no kaujas lauka uz debesīm, tāpēc sākām kontrolēt kaujas lauku. Tas ir ļoti svarīgi. Ir grūti piespiest viņus atkāpties, ja jums ir mazāk cilvēku. Taču mēs atradām citu veidu, kā to panākt – pārraut viņu armijas loģistiku,” uzsvēra Zelenskis.