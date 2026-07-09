VIDEO. 150 metru augstais incidents – cik droša ir šī nozare? Vēja parkā Liepājā nolūzis un nokritis vienas turbīnas spārns 31

Pievieno LA.LV
LETA
7:01, 9. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Trešdien Liepājā, “Rapsoil” vēja parka būvniecības objektā, nolūzis un nokritis vienas turbīnas spārns, cilvēki negadījumā nav cietuši, aģentūrai LETA apstiprināja Liepājas mērs Gunārs Ansiņš (Liepājas partija).

90. gadu principi, kas toreiz šķita pašsaprotami un ko ievēroja katrā mājā – pie vairākiem no tiem sākam atgriezties
“Šo nevar neizstāstīt!” Sieviete pasūta auskarus no “Temu” un netic savām acīm
Mājas
Gandrīz katra mobilā tālruņa kamerā ir iebūvēts ērču meklētājs. Lūk, kā tas darbojas! 3
Lasīt citas ziņas

Viņš norāda, ka turbīna vēl nav nodota ekspluatācijā, process ir būvniecības stadijā.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Nepieciešams intensificēt armijas atbalstu!” Robežsardze brīdina par situāciju uz robežas
“Paveicās, ka pretī neviens nebrauca!” Avārija uz Tīnūžu ceļa, kravas auto šoferis pēkšņi attopas grāvī
FOTO. “Es padomātu, ka krokodils!” Pie kempinga “Miķeļbāka” Baltijas jūra sagādājusi patiesu pārsteigumu

Ansiņš lūdzis izpilddirektoram sazināties ar SIA “Rapsoil” un pieprasīt pašvaldībai rakstisku skaidrojumu – gan par incidenta cēloni, gan par drošības pasākumiem turpmākajā būvniecības gaitā.

Cēloni papildus vērtēs arī Būvniecības valsts kontroles birojs.

“Rapsoil” vēja parks ir vērienīgs un ilgstoši apspriests projekts Liepājā. Būvniecības iecere paredz izvietot 12 vēja turbīnas, kuru kopējā jauda plānota 57,6 megavati (MW) gar 14. novembra bulvāri.

Turbīnu torņa augstums sasniedz 82,5 metrus, bet kopējais augstums ar spārniem ir gandrīz 150 metri.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, “Rapsoil” apgrozījums pērn bija 30 508 eiro. Uzņēmuma zaudējumi sasniedza 527 089 eiro. Uzņēmums dibināts 2002. gadā. Tā pamatkapitāls ir 35 175 246 eiro. Uzņēmums pieder Lietuvas kompānijai UAB “Enervia”.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mums draudēja!” Priekulē nokritušais vēja ģenerators ar zemes īpašniekiem pat neesot bijis oficiāli sakārtots
RAKSTA REDAKTORS
Smiltenes novadā grants ceļš kļuvis par “kara lauku” – iedzīvotāji katru dienu spiesti riskēt ar savu drošību
Vakar nogāzusies vēja turbīna šodien apzagta
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.