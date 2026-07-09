VIDEO. 150 metru augstais incidents – cik droša ir šī nozare? Vēja parkā Liepājā nolūzis un nokritis vienas turbīnas spārns 31
Trešdien Liepājā, “Rapsoil” vēja parka būvniecības objektā, nolūzis un nokritis vienas turbīnas spārns, cilvēki negadījumā nav cietuši, aģentūrai LETA apstiprināja Liepājas mērs Gunārs Ansiņš (Liepājas partija).
Informējam, ka Liepājas teritorijā, Rapsoil vēja parka būvniecības objektā, nolūzis un nokritis vienas turbīnas spārns. Cilvēki nav cietuši.
Turbīna vēl nav nodota ekspluatācijā, process ir būvniecības stadijā. Pašvaldība sazināsies ar SIA "Rapsoil" un pieprasīs skaidrojumu. pic.twitter.com/pyBERGjsDs
— Liepāja (@liepajalv) July 8, 2026
Ansiņš lūdzis izpilddirektoram sazināties ar SIA “Rapsoil” un pieprasīt pašvaldībai rakstisku skaidrojumu – gan par incidenta cēloni, gan par drošības pasākumiem turpmākajā būvniecības gaitā.
“Rapsoil” vēja parks ir vērienīgs un ilgstoši apspriests projekts Liepājā. Būvniecības iecere paredz izvietot 12 vēja turbīnas, kuru kopējā jauda plānota 57,6 megavati (MW) gar 14. novembra bulvāri.
Kā liecina “Firmas.lv” informācija, “Rapsoil” apgrozījums pērn bija 30 508 eiro. Uzņēmuma zaudējumi sasniedza 527 089 eiro. Uzņēmums dibināts 2002. gadā. Tā pamatkapitāls ir 35 175 246 eiro. Uzņēmums pieder Lietuvas kompānijai UAB “Enervia”.