Premjers atzīst to, ko par “airBaltic” neviens atbildīgais tā īsti skaļi nav teicis 0
Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, šādu vērtējumu intervijā aģentūrai LETA pauda Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Premjers aģentūrai LETA sacīja, ka valdība vispirms vēlas saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Pēc Kulberga teiktā,
Kulbergs līdzšinējos “airBaltic” attīstības mērķus, tostarp ieceri ekspluatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, vērtē kā pārlieku ambiciozus. Viņam neesot skaidrs, vai tiem bijis pietiekams ekonomiskais pamatojums.
Tajā pat laikā Kulbergs uzsvēra, ka “airBaltic” ir Latvijai stratēģiski nozīmīgs uzņēmums, tomēr tas nevarot būt pamats neierobežotam valsts finansējumam. Pēc viņa teiktā, uzņēmumam jāpierāda spēja kļūt finansiāli ilgtspējīgam.
lai valdība varētu izvērtēt tā dzīvotspēju un lemt par turpmāko rīcību. Viņš norādīja, ka biznesa plānu sagaida vēl šomēnes.
“Skatīsimies, bet es domāju, ka “airBaltic” nav spējīgs lidot bez naudas “piešprices”,” sprieda Kulbergs.