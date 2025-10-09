“Ryanair” no Rīgas atceļ septiņus ceļotāju iemīļotus ātro brīvdienu galamērķus 11
Īrijas zemo cenu lidsabiedrība “Ryanair” šī gada ziemas sezonā lidojumu grafiku samazinās par 20% jeb 160 000 sēdvietām un no Rīgas atcels septiņus galamērķus, ceturtdien preses konferencē informēja “Ryanair” komercdirektors Džeisons Makginess.
Tostarp ziemas sezonā tiks atcelti lidojumi no Rīgas uz Orhūsu Dānijā, Edinburgu Lielbritānijā, Gdaņsku Polijā, Gēteborgu Zviedrijā, Parīzes Bovē lidostu Francijā, Memmingeni Vācijā, kā arī netiks atsākti lidojumi uz Berlīni Vācijā.
Makginess apgalvoja, ka ziemas grafiks tiek samazināts pieaugošo lidostas maksu dēļ, kas padara Rīgu mazāk konkurētspējīgu, jo pasažieru plūsma joprojām ir mazāka nekā pirms Covid-19 pandēmijas.
Vienlaikus viņš apgalvoja, ka ceturtdien “Ryanair” komanda tikās ar Latvijas Satiksmes ministriju (SM) un iesniedza plānu par pasažieru plūsmas dubultošanu, kas nodrošinātu papildu investīcijas 200 miljonu ASV dolāru apmērā, un lidsabiedrība nākamo piecu gadu laikā atklātu 14 jaunus maršrutus.
“Tomēr šī izaugsme ir iespējama tikai tad, ja Rīgas lidosta un Latvijas valdība samazinās lidostas maksas,” viņš piebilda.
Viņš uzsvēra, ka šie samazinājumi ir tiešas sekas pieaugošajām izmaksām Rīgas lidostā, jo tās ir palielinājušās par 15% kopš “Ryanair” bāzes atklāšanas 2021.gadā.
Rīgas lidostas pārstāvji aģentūrai LETA pavēstīja, ka šogad vasarā “Ryanair” informēja Rīgas lidostu par galamērķu skaita samazinājumu gaidāmajā ziemas sezonā. Tomēr kopumā šajā ziemas lidojumu sezonā Rīgas lidostas kopējā kapacitāte pieaugs par aptuveni 3-4%, salīdzinot ar pagājušo ziemu.
Lidostā uzsver, ka, neskatoties uz inflāciju un būtisku tiešo izmaksu pieaugumu, Rīgas lidostā līdz 2024.gada pavasarim bija spēkā 2011.gadā apstiprinātie tarifi. Pērn apstiprināto Rīgas lidostas tarifu ietekme ir mazāka par vienu eiro uz vienu pasažieri jeb 8-10% robežās. Pārējo tarifu pieauguma daļu, uz ko norādīja “Ryanair”, veido ar Rīgas lidostu nesaistītas izmaksas.
Vienlaikus ar Rīgas lidostas maksu izmaiņām no 2024.gada pavasara tika ieviesta arī jauna atlaižu politika, kas sniedz ieguvumu tām aviokompānijām, kas veicina lidostas attīstību, atklājot jaunus galamērķus vai nodrošinot pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu.
Lidostā skaidroja, ka katru gadu oktobra beigās aviācijas nozarē sākas ziemas lidojumu sezona, kuras laikā Baltijas reģionā tradicionāli ir mazāks avioceļotāju skaits. Tādējādi aviokompānijas katru gadu, mainoties sezonām, pārplāno maršrutu tīklu un piedāvā lidojumus tajos galamērķos, kur prognozējams lielāks ceļotāju skaits, un atsakās no mazāk rentabliem galamērķiem.
Baltijas reģionā pasažieru skaita izaugsmi pastiprināti kavē arī ģeopolitiskā situācija un augstā inflācija, kas ietekmē ceļotāju pirktspēju. Tādējādi Rīgas lidosta ir gan pārskatījusi investīciju plānus, gan lēmusi uz nenoteiktu laiku iesaldēt tarifus, gan izstrādājusi jaunu atlaižu politiku, kas nākamnedēļ tiks prezentēta lidostas Lietotāju komitejai, kurā ir pārstāvētas visas lidostā strādājošās aviokompānijas. Šie lēmumi pieņemti, lai nodrošinātu aviokompānijām lielāku izmaksu prognozējamību, veicinātu maršrutu ilgtspēju, operatīvo stabilitāti un aviokompāniju turpmāku izaugsmi Rīgas lidostā nākamajos gados.
Plānots, ka jaunā atlaižu politika stāsies spēkā no 2026.vasaras sezonas, un tās mērķis būs atbalstīt gan aviokompāniju lēmumus atvērt jaunus maršrutus no Rīgas, gan piesaistīt jaunus pārvadātājus un palielināt pārvadāto pasažieru skaitu.
Lidostā skaidroja, ka lidostu maksas veido vairāki elementi, kuru mērķis ir segt infrastruktūras uzturēšanas un attīstības izmaksas, kā arī nodrošināt civilās aviācijas darbību. No lidostas tarifiem lidostas uztur lidlauku, termināļus, drošības un pasažieru apkalpošanas infrastruktūru, kā arī nodrošina kvalificētu personālu un atbilstību nozares prasībām.
Tomēr lidostu ieņēmumi no aviācijas maksām galvenokārt nav pietiekami, lai pilnībā segtu darbības izmaksas, tādēļ lidostu aviācijas pakalpojumu nodrošināšanai bieži novirza arī daļu no neaviācijas ieņēmumiem.
Lidostā piebilda, ka lidostu maksas veido lidostas tarifi, Civilās aviācijas aģentūras (CAA) un “Latvijas gaisa satiksmes” (LGS) maksas, un tās nosaka Ministru kabineta noteikumi. Pirms tarifi tiek apstiprināti valdībā, tie tiek izstrādāti atbilstoši industrijā pieņemtajai metodoloģijai, kā arī saskaņoti ar lidostas Lietotāju komiteju, kurā ir pārstāvētas visas lidostā strādājošās aviokompānijas.
LETA jau ziņoja, ka “Ryanair” ziemas sezonā samazinās lidojumu skaitu arī citās valstīs, tostarp Igaunijā un Lietuvā.
Iepriekš “Ryanair” informēja, ka neplāno ziemas sezonā atsākt lidojumus piecos maršrutos no Tallinas, kas tika slēgti februārī paaugstināto lidostu nodevu dēļ.
“Mūsu ziemas lidojumu grafiks būs par 40% mazāks, jo Tallinas lidosta paaugstina nodevas par 70%,” preses konferencē Tallinā sacīja Makginess.
Šie galamērķi ir Bergamo, Trevīzo un Roma Itālijā, kā arī Pafa Kiprā un Vīne Austrijā.
Tallinas lidostas komercdirektors Ēro Pergmē sacīja Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR, ka februārī, kad “Ryanair” paziņoja par šo maršrutu slēgšanu, lidosta neparedzēja, ka ziemas sezonā reisi tajos varētu tikt atsākti.
Viņš arī pauda neizpratni par “Ryanair” apgalvojumu, ka lidostas maksas palielinātas par 70%.
“Tā ir pilnīga nepatiesība. Mums ir jājautā, uz ko balstās viņu aprēķini,” sacīja Pergmē.
Pēc viņa teiktā, lidosta nav paziņojusi par maksu palielinājumu šogad, bet gluži pretēji – nesen apstiprināja, ka 2025.gada beigās, 2026. vai 2027.gadā maksu palielinājums nav plānots.
“Ryanair” dibināta 1984.gadā. Aviokompānijas flotē ir vairāk nekā 600 lidmašīnu, piedāvājot reisus uz 37 valstīm, liecina informācija aviokompānijas mājaslapā.
Rīgas lidostā pagājušajā gadā tika apkalpoti 7,12 miljoni pasažieru, kas bija par 7% vairāk nekā 2023.gadā, taču par 8,7% mazāk nekā 2019.gadā jeb pirms Covid-19 laika.
Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.