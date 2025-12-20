Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā, 2024.gada decembrī.
Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā, 2024.gada decembrī.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Ziemassvētki – brīnumu laiks, bet daļai zodiaka zīmju pārstāvju tās ir tīrās mocības! Uzzini, kuras zīmes patiesībā necieš šos svētkus 0

kokteilis.lv
13:12, 20. decembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Lielākajai daļai cilvēku Ziemassvētki nozīmē gaismiņas, piparkūku smaržu un siltu ģimenes sajūtu. Bet ne visiem. Ir arī tie, kas, izdzirdot Ziemassvētku mūziku, acīmredzami saraujas un grib pazust uz neapdzīvotas salas bez dāvanu maisiem un obligātiem priecīgiem svētkiem.

Kokteilis
Astroloģija saka – dažas zīmes vienkārši nav radītas Ziemassvētku eiforijai.

Skorpions

Skorpioniem šie sirsniņu un egles rotājumu svētki šķiet pārāk saldi un liekulīgi. Viņi nespēj paciest mākslīgus smaidiņus pie galda un piespiedu dāvanu apmaiņu ar cilvēkiem, kurus īsti nemīl. Skorpions grib patiesumu, nevis svētku bildes. Ja viņš piedalās, tad tikai ar savu tumši eleganto stilu – melnu eglīti un vīnu, nevis karstvīnu.

