Ziemassvētki – brīnumu laiks, bet daļai zodiaka zīmju pārstāvju tās ir tīrās mocības! Uzzini, kuras zīmes patiesībā necieš šos svētkus 0
Lielākajai daļai cilvēku Ziemassvētki nozīmē gaismiņas, piparkūku smaržu un siltu ģimenes sajūtu. Bet ne visiem. Ir arī tie, kas, izdzirdot Ziemassvētku mūziku, acīmredzami saraujas un grib pazust uz neapdzīvotas salas bez dāvanu maisiem un obligātiem priecīgiem svētkiem.
Astroloģija saka – dažas zīmes vienkārši nav radītas Ziemassvētku eiforijai.
Skorpions
Skorpioniem šie sirsniņu un egles rotājumu svētki šķiet pārāk saldi un liekulīgi. Viņi nespēj paciest mākslīgus smaidiņus pie galda un piespiedu dāvanu apmaiņu ar cilvēkiem, kurus īsti nemīl. Skorpions grib patiesumu, nevis svētku bildes. Ja viņš piedalās, tad tikai ar savu tumši eleganto stilu – melnu eglīti un vīnu, nevis karstvīnu.