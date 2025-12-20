Bots/Plūme izcīna Pasaules kausa posmā Leikplesidā izcīna otro vietu 0
Latvijas kamaniņu sporta divnieku ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien Leikplesidas trasē ASV izcīnīja otro vietu Pasaules kausa trešajā posmā, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts bija 11. pozīcijā.
Sieviešu divnieku sacensībās Marta Robežniece/Kitija Bogdanova bija septītās, bet Anda Upīte/Madara Pavlova – astotās.
Vīriešu divnieku sacensībās pēc pirmā brauciena latvieši bija trešie dažu sekundes simtdaļu attālumā no priekšā esošajiem konkurentiem. Otrajā braucienā Bots/Plūme bija ātrākie, kas ļāva pakāpties par vienu pozīciju augstāk.
Uzvaru izcīnīja ASV ekipāža Markuss Millers/Ansels Haugsje, kuri Botu/Plūmi pārspēja par 0,085 sekundēm, lai gan otrajā braucienā vienubrīd bija iedzinējos. Trešajā vietā bija austrieši Janniks Millers/Armīns Fraušers, kuri no latviešiem atpalika 0,082 sekundes.
Ševics-Mikeļševics/Krasts pirmajā braucienā bija desmitie, bet otro pabeidza 11. vietā. Startēja 18 ekipāžas.
Sievietēm abos braucienos ātrākās bija austrietes Selīna Egle/Lara Kipa, kuras otrās vietas ieguvējas vācietes Dajanu Eitbergeri/Magdalēnu Mačinu summā pārspēja par 0,284 sekundes. Amerikānietes Ševona Forgana/Sofija Kērkbija zaudēja 0,809 sekundes.
Robežniece/Bogdanova pirmajā braucienā bija septītās, bet otrajā uzrādīja devīto rezultātu, taču neskatoties uz riskantu braukšanu trases lejasdaļā, saglabāja septīto vietu. Upīte/Pavlova pirmajā braucienā bija desmitās 12 ekipāžu konkurencē, bet otrajā uzrādīja septīto rezultātu.
Latvijas divnieki uzvarētājām zaudēja attiecīgi 1,678 un 2,108 sekundes.
Pēc trīs posmiem kopvērtējumā līderi ir vācieši Tonijs Egerts/Floriāns Millers ar 210 punktiem, astoņus punktus mazāk guvuši austrieši Juri Gats/Martins Šepfs, bet 15 punktus atpaliek Bots/Plūme. Ševics-Mikeļševics/Krasts ar 122 punktiem ir desmite.
Turpinājumā sacentīsies vīriešu vieninieki.
Divnieku sacensības bija paredzētas piektdien, taču laikapstākļu dēļ tās pārcēla uz sestdienu.
PK nākamais posms gadu mijā notiks Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.