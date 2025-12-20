Nelegālie imigranti
Nelegālie imigranti
Foto no “X” – www.strazgraniczna.pl

Ar Latvijas Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra dokumentiem 17 “naski zēni” notverti uz Polijas robežas 0

13:50, 20. decembris 2025
18. decembra rītā, Polijā, Podlases robežsardzes darbinieki aizturēja septiņpadsmit ārzemniekus. Jaunie vīrieši bija nelikumīgi šķērsojuši Polijas un Lietuvas robežu, ziņo poļu robežsardze.

Sejnu robežapsardzības posteņa patruļa kopā ar Teritoriālās aizsardzības spēku karavīriem Puņskas komūnā netālu no robežas aizturēja septiņpadsmit migrantus, kuri bija nelegāli šķērsojuši Polijas un Lietuvas robežu.

Ārzemniekiem bija atļaujas no uzņemšanas centra Latvijā. Viņi mēģināja nokļūt Vācijā, Francijā un Itālijā.

Pēc procedūru pabeigšanas aizturētie vīrieši tiks atkārtoti uzņemti Lietuvas pusē.

Kopš pagaidu kontroles ieviešanas uz Polijas un Lietuvas robežas Lietuvā atpakaļ ir uzņemti gandrīz 230 cilvēki, kas nelegāli ieceļojuši Polijā.

