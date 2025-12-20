Ar Latvijas Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra dokumentiem 17 “naski zēni” notverti uz Polijas robežas 0
18. decembra rītā, Polijā, Podlases robežsardzes darbinieki aizturēja septiņpadsmit ārzemniekus. Jaunie vīrieši bija nelikumīgi šķērsojuši Polijas un Lietuvas robežu, ziņo poļu robežsardze.
Sejnu robežapsardzības posteņa patruļa kopā ar Teritoriālās aizsardzības spēku karavīriem Puņskas komūnā netālu no robežas aizturēja septiņpadsmit migrantus, kuri bija nelegāli šķērsojuši Polijas un Lietuvas robežu.
Ārzemniekiem bija atļaujas no uzņemšanas centra Latvijā. Viņi mēģināja nokļūt Vācijā, Francijā un Itālijā.
Pēc procedūru pabeigšanas aizturētie vīrieši tiks atkārtoti uzņemti Lietuvas pusē.
Kopš pagaidu kontroles ieviešanas uz Polijas un Lietuvas robežas Lietuvā atpakaļ ir uzņemti gandrīz 230 cilvēki, kas nelegāli ieceļojuši Polijā.
Tāpēc šobrīd LT/PL robežā pārbauda absolūti visas mašīnas. Un pārbauda tikai un vienīgi vai nav kāds paslēpies bagāžniekā
— Aleksejs Ivanovs (@AleksejsIvanovs) December 19, 2025
Katrs, kas ir redzējis pasaules karti, varētu padomāt, kā šie (tīri fiziski) ir nonākuši līdz Latvijai…
— Aigars_G 🇱🇻🇪🇸 (@Aigars1972) December 19, 2025
Pasarg dies, protams nē! Vienkārši poļi viņus jebkurā gadījumā atdos atpakaļ. Tad labāk, lai ved tos pie viņu mīlētājiem.
— Vilmārs Vecvagaris (@VVecvagaris) December 19, 2025
Raubiško draugi?
— Nepareizais MS (@MS636TQM) December 18, 2025
@Jekaba11 @Brivibas36 Ja Patv.meklēt.centru iemītnieki ceļo uz 🇵🇱, kamēr LV izskata viņu pieprasījumus, tad šādi centri ir JĀSLĒDZ vai JĀLIKVIDĒ, visi melīgie patvēruma "meklētāji" nekavējoties jādeportē, iesniegumi jānoraida! Arī tie, kam nav dokumentu, jānoraida neizskatot!
— Juris Visockis (@VisockisJuris) December 18, 2025