Šie 7 produkti ir bīstami kaķiem: tie var nogalināt dzīvnieku un ir gandrīz katrā mājā 2
Pat pieredzējuši mājdzīvnieku īpašnieki ne vienmēr zina, ar ko nedrīkst barot savus kaķus. Daži cilvēki baro savus mājdzīvniekus ar vienu un to pašu barību gadiem ilgi – aiz ieraduma vai vienkārši tāpēc, ka kaķu barība šķiet vizuāli pievilcīga, vai arī kaķim garšo. Tomēr šāda rīcība var radīt nopietnas sekas.
Katram dzīvnieku mīļotājam jāatceras, ko nedrīkst dot kaķiem. Šīs zināšanas var glābt jūsu mājdzīvnieka veselību vai pat dzīvību.
Ko nevajadzētu dot kaķiem no mājās gatavotiem produktiem
Kaķiem nevajadzētu dot ēdienu no galda, īpaši taukainus produktus, piemēram, desiņas vai cīsiņus. Šie ēdieni var izraisīt kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumus, caureju un vemšanu. Pat ja kaķis lūdz šos kārumus, tas nenozīmē, ka tie ir noderīgi viņa veselībai.
Vēl bīstami ir piena un skābpiena produkti, jo tie satur laktozi – dabīgo piena cukuru. Lielākajai daļai kaķu ar vecumu attīstās nepanesība pret laktozi, kas var izraisīt vēdera uzpūšanos, caureju un vemšanu.
Sīpoli un ķiploki ir absolūti aizliegti, jo tie kavē sarkano asinsķermenīšu veidošanos un var izraisīt anēmiju. Dzīvniekiem nekad nedrīkst dot ēdienus, kas satur ceptus sīpolus.
Ja rodas jautājums, vai kaķis var ēst šokolādi, atbilde ir kategoriska – nē. Tumšā šokolāde un produkti ar kafiju sastāvā ir īpaši bīstami, jo negatīvi ietekmē centrālo nervu sistēmu un sirds un asinsvadu darbību.
Arī kauli nav piemēroti, jo tie var izraisīt kuņģa-zarnu trakta nosprostojumu, eroziju vai čūlu risku uz kuņģa vai zarnu gļotādas. Vīnogas un rozīnes ir toksiskas kaķiem un var radīt akūtu nieru mazspēju.
Daži kaķi interesējas par avokado, taču šo augli nevajadzētu dot – tas satur toksisku vielu, kas var izraisīt saindēšanos, turklāt tas ir ļoti taukains un var izraisīt gremošanas traucējumus.
Šos produktus nevajadzētu pievienot kaķa uzturam, pat ja iepriekš to darot nav novērotas sekas – dzīvniekam var nepaveikties kādu nākamo reizi.