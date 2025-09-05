Francijas slimnīcas saņem pavēli sagatavoties karam: atklātas nopludinātās vēstules detaļas un konkrēts termiņš 2
Francijas Veselības ministrija slimnīcām devusi norādījumus sagatavoties lielam militāram konfliktam līdz 2026. gada martam, ziņo ārvalstu medijs Independent. Vēstules saturu atklājis franču vietējais laikraksts “Le Canard Enchaîné”.
Laikrakstā brīdināts, ka slimnīcās varētu nonākt no 10 000 līdz 50 000 ievainotu karavīru 10 līdz 180 dienu laikā.
“Pašreizējā starptautiskajā kontekstā ir nepieciešams paredzēt veselības aprūpes atbalsta mehānismus augstas intensitātes konflikta apstākļos,” teikts dokumentā.
Veselības ministre Katrīna Votrēna intervijā Francijas televīzijas kanālam “BFMTV” neapstrīdēja vēstules esamību vai tajā pausto. “Šī ir sagatavošanās daļa – tāpat kā stratēģiskās rezerves epidēmiju gadījumā,” viņa sacīja, uzsverot, ka Covid-19 laikā netrūka pārmetumu par valsts nesagatavotību, tāpēc esot pavisam normāli, ka valsts paredz krīzes un to sekas.
Vēstule, kas datēta ar 18. jūliju, teikts, ka Veselības ministrija apsver medicīnas centru izveidi pie ostām vai lidostām, lai ievainotos karavīrus varētu nosūtīt uz viņu mītnes zemēm.
Šis dokuments parādījās tikai dažus mēnešus pēc tam, kad Francija paziņoja par plānu izsūtīt katrai mājsaimniecībai izdzīvošanas rokasgrāmatu.
Rokasgrāmatā esot norādījumi, kā sagatavoties draudiem, tostarp dabas katastrofai, veselības krīzei vai bruņotam konfliktam. Tajā ieteikts sagatavot izdzīvošanas komplektu, kurā ietilpst vismaz seši litri ūdens pudelēs, 10 konservu kārbas, lukturis, baterijas un medikamenti, kompreses un paracetamols. Viena no sadaļām ieteikts, kā rīkoties kodoltrieciena gadījumā.
Jūlijā Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja par plānu palielināt Francijas aizsardzības budžetu, apņemoties līdz 2027. gadam to dubultot. Militārais budžets, kas 2017. gadā bija 32 miljardi eiro, 2027. gadā sasniegs 64 miljardus eiro, turklāt nākamgad tam pievienoti papildu 3,5 miljardi, bet 2027. gadā – vēl 3 miljardi eiro.