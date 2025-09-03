Ukraiņi atraduši Kremļa vājo vietu: analītiķi prognozē, ka tieši tas liks Putinam mesties uz ceļiem 133
Ukrainas droni sistemātiski uzbrukuši Krievijas naftas infrastruktūrai, pēdējās nedēļās būtiski ierobežojot naftas pārstrādes jaudas. Tas radījis degvielas deficītu un nostādījis Kremļa stratēģiski svarīgāko nozari uz sabrukuma robežas, ziņo Lrytas.lt.
Krīze sakrita ar Ukrainas sabiedroto paziņojumiem, ka ekonomiskais spiediens ir labākais veids, kā piespiest Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu izbeigt karu. Trīs Eiropas amatpersonas izdevumam “Politico” norādījušas, ka sankciju un precīzu triecienu kombinācija piespiedīs Putinu sēsties pie sarunu galda.
Lai gan ir grūti precīzi noteikt nodarīto kaitējumu, analītiķi lēš, ka apturēti aptuveni 15–20% degvielas ražošanas Krievijā. Tas lika Maskavai ieviest eksporta aizliegumu, un provincēs pie degvielas uzpildes stacijām veidojas rindas.
Šādi uzbrukumi turpinās jau vairāk nekā gadu, taču to sekas tagad jūtamas spēcīgāk nekā jebkad. Sankciju un Rietumu tehniskā atbalsta trūkuma dēļ Krievijai ir daudz grūtāk tās atjaunot.
Bijušais Lielbritānijas militārās izlūkošanas virsnieks Filips Ingrams skaidro, ka šī taktika ir būtiska kara daļa, kuru aktīvi īsteno Ukrainas izlūkdienesta vadītājs Kirils Budanovs. “Viņš pārņēmis veco sabiedroto stratēģiju no Otrā pasaules kara sabotāžas operācijām un pielāgojis to šim konfliktam. Viņš arī uzsvēra Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sacīto: “Ukraina nevar uzvarēt tikai taktiskā līmenī frontē, bet tas, kurš kontrolēs operatīvo līmeni, uzvarēs karu kopumā.”
Ingrams gan norādīja, ka Krievijas ekonomika vēl nav sabrukuma priekšā. Viņaprāt, paies 12–18 mēneši, līdz Putins to uztvers kā nopietnu draudu. Taču šis laiks var būtiski saīsināties, ja Ukraina pastiprinās triecienus.
Kā skaidro organizācijas “Cerība Ukrainai” ģenerāldirektors Jurijs Bočko, ekonomiskais spiediens varētu piespiest Krieviju sēsties pie sarunu galda jau šoruden: “Ja Ukraina turpinās uzbrukumus naftas infrastruktūrai līdz rudens vidum, tas var radīt tik nopietnas ekonomiskas problēmas, ka Putins būs spiests sākt reālas sarunas un izbeigt karu.”