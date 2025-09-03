#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Canva

Ukraiņi atraduši Kremļa vājo vietu: analītiķi prognozē, ka tieši tas liks Putinam mesties uz ceļiem 133

LA.LV
13:23, 3. septembris 2025
Viedokļi

Ukrainas droni sistemātiski uzbrukuši Krievijas naftas infrastruktūrai, pēdējās nedēļās būtiski ierobežojot naftas pārstrādes jaudas. Tas radījis degvielas deficītu un nostādījis Kremļa stratēģiski svarīgāko nozari uz sabrukuma robežas, ziņo Lrytas.lt.

Reklāma
Reklāma
Ukraiņi atraduši Kremļa vājo vietu: analītiķi prognozē, ka tieši tas liks Putinam mesties uz ceļiem 133
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas 1
Kokteilis
Šajos sešos datumos dzimst visgudrākie cilvēki: vai esi starp viņiem?
Lasīt citas ziņas

Krīze sakrita ar Ukrainas sabiedroto paziņojumiem, ka ekonomiskais spiediens ir labākais veids, kā piespiest Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu izbeigt karu. Trīs Eiropas amatpersonas izdevumam “Politico” norādījušas, ka sankciju un precīzu triecienu kombinācija piespiedīs Putinu sēsties pie sarunu galda.

Lai gan ir grūti precīzi noteikt nodarīto kaitējumu, analītiķi lēš, ka apturēti aptuveni 15–20% degvielas ražošanas Krievijā. Tas lika Maskavai ieviest eksporta aizliegumu, un provincēs pie degvielas uzpildes stacijām veidojas rindas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Basketbola fani neizpratnē: “Kāpēc VIP vietās sēž slavenības, nevis sportistu ģimenes?”
Evika Siliņa atklāj, kas runāts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu līderu sanāksmē: “Šobrīd nevaram vilcināties!”
Ekonomikas ministrija pieprasīs “Rīgas siltuma” vadības atstādināšanu

Šādi uzbrukumi turpinās jau vairāk nekā gadu, taču to sekas tagad jūtamas spēcīgāk nekā jebkad. Sankciju un Rietumu tehniskā atbalsta trūkuma dēļ Krievijai ir daudz grūtāk tās atjaunot.

Bijušais Lielbritānijas militārās izlūkošanas virsnieks Filips Ingrams skaidro, ka šī taktika ir būtiska kara daļa, kuru aktīvi īsteno Ukrainas izlūkdienesta vadītājs Kirils Budanovs. “Viņš pārņēmis veco sabiedroto stratēģiju no Otrā pasaules kara sabotāžas operācijām un pielāgojis to šim konfliktam. Viņš arī uzsvēra Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sacīto: “Ukraina nevar uzvarēt tikai taktiskā līmenī frontē, bet tas, kurš kontrolēs operatīvo līmeni, uzvarēs karu kopumā.”

Ingrams gan norādīja, ka Krievijas ekonomika vēl nav sabrukuma priekšā. Viņaprāt, paies 12–18 mēneši, līdz Putins to uztvers kā nopietnu draudu. Taču šis laiks var būtiski saīsināties, ja Ukraina pastiprinās triecienus.

Kā skaidro organizācijas “Cerība Ukrainai” ģenerāldirektors Jurijs Bočko, ekonomiskais spiediens varētu piespiest Krieviju sēsties pie sarunu galda jau šoruden: “Ja Ukraina turpinās uzbrukumus naftas infrastruktūrai līdz rudens vidum, tas var radīt tik nopietnas ekonomiskas problēmas, ka Putins būs spiests sākt reālas sarunas un izbeigt karu.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
ASV prezidenta Donalda Trampa sacītais par Putinu nepārsteidz! Šos vārdus viņš jau vienreiz teica…
NATO ģenerālsekretārs brīdina: “Krievijas raķete Hāgu sasniegs 5–10 minūšu laikā!”
Tramps, komentējot Pekinas militāro parādi, sūta publisku vēstījumu diviem diktatoriem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.