Frāzes, kas var liecināt, ka pret tevi pielieto gazlaitingu







“Es to nekad neesmu teicis”, “Tu atkal kaut ko izdomā,” “Un tas pēc visa, ko esmu tavā labā darījis?” Ja šīs frāzes izklausās pazīstamas, iespējams, esi saskāries ar gazlaitingu.

Kas ir gazlaitings?

Termina izcelsme saistīta ar filmu “Gāzes gaisma” (Gaslight, 1944.). Filmā parādīts, kā viens cilvēks var padarīt otru gandrīz traku, nemitīgi noliedzot realitāti. Gazlaitings ir iedarbīgs psiholoģiskas manipulācijas veids, kas ietver noteiktas taktikas un frāžu izmantošanu, lai personīgās interesēs radītu cilvēkā vai to grupā šaubas, apjukumu un neuzticēšanos sev, liekot apšaubīt viņu pārliecību, atmiņu, notiekošā uztveri, spēju atšķirt realitāti no fantāzijām, jūtas, pārdzīvojumus, pašvērtējumu un pat veselo saprātu. Mērķis – iegūt pilnīgu kontroli pār upuri, atvieglot manipulācijas ar viņu un virzīt attiecības varmākam vajadzīgajā virzienā.

Visizplatītākās gazlaitinga stratēģijas ir: faktu sagrozīšana vai noliegšana; ļauni joki; emociju noniecināšana; reakcijas neadekvātuma akcentēšana; atbildības pārlikšana uz otru cilvēku, agresija un naidīgums. Gazlaitingu ne vienmēr ir viegli pamanīt: tas neatstāj zilumus un bieži maskē savas manipulācijas kā nekaitīgu humoru, konstruktīvu kritiku vai rūpes. Apskatīsim izplatītākās frāzes, ko lieto gazlaiteri personīgās attiecībās, darba vietā vai jebkurā citā sociālajā mijiedarbībā.

Gazlaitinga piemēri

“Tu esi pārāk emocionāls/jūtīgs”

Viena no visbiežāk lietotajām frāzēm tiek izmantota, lai samazinātu otra cilvēka emociju un to izpausmju nozīmi, parādot tās kā neadekvātas vai neracionālas. Tas bieži var notikt attiecībās starp vecākiem un bērniem. Tēvs vai māte var radīt bērnam sajūtu, ka viņa pilnīgi pamatotā reakcija, emocijas un pārdzīvojumi ir vājuma pazīme, nenopietni, nesvarīgi, nenozīmīgi, par kuriem jākaunas – rezultātā viņš samierināsies ar aizskarošo uzvedību un uzskatīs to par normu.

“Tu visur meklē problēmas”

Šis komentārs iztēlo tevi kā cilvēku, kurš par visu ir neapmierināts un rada konfliktus pat tad, ja tādiem nav iemesla.

“Es tā neesmu teicis/darījis/Tas nemaz tā nenotika”

Klasiskā gazlaiteru taktika ir skaidri izteiktu apgalvojumu, aizskarošu vārdu, solījumu, darbību vai notikumu noliegšana. Upuris pamazām sāk šaubīties par savu atmiņu un arvien vairāk sāk paļauties uz realitāti, ko radījis manipulatīvais varmāka.

“Neviens tev neticēs”

Tie ir draudi, kas paredzēti, lai izolētu upuri un radītu sajūtu, ka neviens neatbalstīs viņa versiju par notikumiem. Cilvēks sāk justies viens savās idejās vai uzskatos, kas padara viņu neaizsargātāku un atkarīgāku no manipulatora viedokļa.

“Es to izdarīju, jo mīlu tevi “

Izplatīta gazlaitinga frāze romantiskajās un ģimenes attiecībās. Lai attaisnotu savu aizskarošo vai pat agresīvo rīcību, varmāka manipulē ar upuri, pamatojot to ar mīlestību, parādot kā nepieciešamu cietušā labā. Rezultāts – cilvēks sāk justies vainīgs, ja ir apvainojies vai dusmojies uz pāridarītāju.

“Tā ir tava vaina/Tu piespiedi mani tā rīkoties”

Spilgti gazlaitinga piemēri, kad vaina par darbībām vai sekām tiek novelta uz kādu citu. Tā cilvēks atbrīvo sevi no atbildības, liekot otram justies vainīgam. Šāda taktika var ievērojami iedragāt pašapziņu un likt upurim justies bezpalīdzīgam.

“Kā tu vari tā izturēties pēc visa, ko esmu tavā labā darījis?”

Klasisks piemērs manipulācijām ar vainas apziņu ģimenē. Ja tā saka kāds no vecākiem, atceries, ka viņu pienākums ir rūpēties par saviem bērniem. Normālu audzināšanas pienākumu izmantošana spiediena izdarīšanai ir droša gazlaitinga pazīme.

“Mani satrauc, ka tu vienmēr kaut ko aizmirsti”

Šī frāze demonstrē uzspēlētu gādību un rūpes, un tiek izmantota, lai grautu cilvēka realitātes izjūtu. Tā var runāt arī kolēģi, lai noniecinātu tavas profesionālās spējas, devalvētu darba efektivitāti un paveikto, nostādītu neērtā stāvoklī citu priekšā.

“Es tikai pajokoju/Tu nemaz nesaproti jokus”

Frāze bieži tiek izmantota kā aizsegs aizvainojošiem komentāriem vai uzvedībai, kas ir izplatīta gazlaiteru stratēģija. Tas ļauj manipulatoram pateikt kaut ko aizskarošu un pēc tam uzskatīt jebkuru reakciju par pārmērīgu. Šī frāze var būt īpaši mulsinoša un kaitīga, jo tā izjauc robežu starp humoru un ļaunprātīgu izsmiešanu.

“Nav nemaz tik slikti. Citiem cilvēkiem klājas daudz grūtāk”

Varētu domāt, ka šādu frāzi lieto, lai nomierinātu, uzmundrinātu. Taču patiesībā tā noniecina otra cilvēka dabiskās emocijas un viņa problēmas pasludina par maznozīmīgām.

“Tās taču ir kaut kādas muļķības no interneta. Tā nav taisnība”

Frāze ir vēl viens noniecināšanas piemērs, lai liktu upurim šaubīties par sevi, šaubīties par informācijas avotiem, kuriem viņš uzticas, un justies stulbam vai nekompetentam. Tas vēl vairāk kalpo upura izolēšanai no informācijas un mēģinājumiem domāt patstāvīgi.

“Tev ir paranoja” “Tu taču neesi normāls/-a, un arī citi tā domā” “Es domāju, ka tev vajadzīga palīdzība”

Gazlaiters liek savam upurim apšaubīt viņa veselo saprātu. Viņš stāsta draugiem un paziņām par upura psihisko nestabilitāti – tā, ka pat tuvinieki sāk cilvēkam uzticēties arvien mazāk. Tad viņš nevarēs paļauties uz citu cilvēku atbalstu un iegūt vismaz kādu iespēju pārtraukt destruktīvās attiecības. Pat ja tev ir laba garīgā veselība, šādi atkārtoti paziņojumi var likt aizdomāties – varbūt tiešām kaut kas nav kārtībā.

“Vai tavā klātbūtnē man nav atļauts izjust/izpaust negatīvas emocijas?”

Gazlaitera mērķis ir padarīt tevi par ļauno, bet sevi – par upuri. Šādi apgalvojumi var likt aizdomāties: “Vai tas ir gazlaitings, ja partneris liek man justies kā sliktam cilvēkam?” Un atbilde ir: jā. Ja tā vietā, lai atvainotos par tādu uzvedību kā dusmu lēkme, kliegšana, histērija, partneris liek tev justies slikti, jo tu nedod viņam iespēju izteikt savas negatīvās emocijas, tas noteikti ir brīdinājuma signāls.

“Tev vienkārši patīk justies kā upurim”

Tādējādi manipulators mēģina mazināt problēmas nozīmi, iztēlojot tavu uzvedību kā vēlmi piesaistīt uzmanību vai izraisīt žēlumu.

“Aizmirsti/nedomā par to tagad/Tu tam piešķir pārāk lielu nozīmi”

Laba frāze, lai paslaucītu problēmas zem paklāja un piespiestu izlikties, ka jūsu attiecībās viss ir kārtībā. Tas var ietekmēt tavu domāšanas procesu un izraisīt dziļu trauksmi. Neviens cits nedrīkstētu izlemt, par ko tev vajadzētu “aizmirst” un kas pelnījis tavu uzmanību.

“Es to nemaz tā nebiju domājis”

Lai atbrīvotos no atbildības, gazlaiteri jebkuru problēmu iztēlo kā pārpratumu.

“Vai tu tiešām domā, ka es par ko tādu melotu?”

Varmāka visbiežāk lieto šo frāzi, kad viņu apsūdz melos vai kāda notikuma detaļu safabricēšanā. Viņš cenšas likt upurim justies vainīgam par to, ka viņš viņam neuzticas.

“Man žēl, ka tu domā, ka es gribēju tevi sāpināt/Es nekad apzināti tev nedarītu pāri”

Tā nebūt nav atvainošanās. Tas ir veids, kā izvairīties no atbildības un vainot upuri. Cilvēks sāk šaubīties par sevi un aizdomāties: vai tas tiešām bija tik sāpīgi un aizvainojoši? Varbūt es nepareizi interpretēju notikumu.

“Tu vienmēr no mušas taisi ziloni”

Vēl viens mēģinājums iztēlot tavu reakciju kā pārspīlētu un neadekvātu.

“Tu tikai mēģini sajaukt man prātu”

Frāze tiek izmantota, lai vainu noveltu uz upuri un liktu viņam šaubīties par saviem nodomiem.

“Tu to visu izdomāji/Tu visu apgriez ar kājām gaisā”

Šis paņēmiens tiek izmantots, lai liktu šaubīties par notikumu uztveri un padarītu par cilvēku, kurš nevar atšķirt realitāti no izdomas. Iedarbīgs paņēmiens, jo atņem cilvēkam pārliecību par sevi un izraisa dziļu nedrošības sajūtu.

“Problēma nav manī, bet tevī”

Upuris ir spiests pastāvīgi apšaubīt savu veselo saprātu, rīcību un jūtas. Var likt justies kā nepilnvērtīgam un ka jābūt pateicīgam – partneris tomēr saglabā attiecības.

“Tu neko nesaproti”

Šis apgalvojums liek apšaubīt tavu intelektu vai spēju saprast, var likt šaubīties par savām prāta spējām.

“Tu vienmēr tā dari”

Komentārs bieži tiek izmantots, lai tev būtu jāaizsargājas, liekot attaisnoties par pagātnes darbībām vai uzvedību, kas var nebūt saistīta ar pašreizējo situāciju.

“Nepārspīlē!/Tu reaģē pārāk asi!”

Apgalvojums, ka cilvēka emocionālā reakcija ir pārmērīga, neatbilstoša situācijai, noniecina viņa pārdzīvojumus.

Gazlaitinga upuri noteikti varētu šo sarakstu papildināt.