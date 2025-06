Klientu ērtībām VCA paplašinās digitālo pašapkalpošanās kiosku skaitu Ieteikt







AS “Veselības centru apvienība” (VCA) kā viena no pirmajām privātajām ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējām Latvijā klientu ērtībām jau četrās klīnikās ir izvietojusi digitālos pašapkalpošanās kioskus. Ņemot vērā klientu atsauksmes, VCA plāno šogad pašapkalpošanās kioskus izvietot vēl vairākos veselības centros.

“Mums ir svarīgi nodrošināt klientiem ērtus un mūsdienīgus veselības aprūpes pakalpojumus, tāpēc mērķtiecīgi ieviešam arī digitālos risinājumos, kas atvieglo gan pieraksta veikšanu, gan arī pakalpojuma saņemšanu. Mūsu pieredze rāda, ka pacienti ļoti novērtē digitālos risinājumus un arvien vairāk tos arī izmanto, jo tie procesu padara ērtāku, ātrāku un vienkāršāku. Mēs turpināsim investēt digitālo pakalpojumu pieejamībā, kļūstot efektīvāki un uzlabojot arī pacienta ceļu no pieraksta veikšanas brīža līdz pakalpojuma saņemšanai. Turklāt esam gandarīti, ka pašapkalpošanās kiosku sistēmas attīstībā sadarbojamies ar vietējo Latvijas jaunuzņēmumu, veicinot arī citu Latvijas uzņēmumu iespējas un attīstību, ” saka VCA valdes priekšsēdētāja Iveta Lāce.

Jau 2017. gadā VCA ieviesa elektroniskā pieraksta sistēmu epoliklinika.lv, kas ļauj ērti atrast gan nepieciešamo speciālistu, gan izmeklējumu un pieejamo pieņemšanas laiku visās VCA klīnikās. VCA dati rāda, ka katrs trešais pieraksts tiek veikts elektroniski, izmantojot epoliklinika.lv, bet tādos veselības aprūpes pakalpojuma virzienos kā ginekoloģija, oftalmoloģija, dermatoloģija, otolaringoloģija un gastroenteroloģija pat puse no visiem pierakstiem jau tiek veikta elektroniski.

Pašapkalpošanās kioski jeb termināļi ir vēl viens solis uzņēmuma digitālajā attīstībā, un jau šobrīd ir izveidoti lielākajās VCA klīnikās “Pļavnieki”, “Aura”, “Elite” un “Pulss”. Plānots, ka tuvākajā laikā digitālie pašapkalpošanās kioski būs pieejami pacientiem arī citos VCA veselības centros.

Digitālie pašapkalpošanās kioski ir ērti un intuitīvi saprotami izmantošanai. Skenējot personu apliecinošo dokumentu, kioskā tiek reģistrēta ierašanās uz vizīti, veikta apmaksa un, sekojot digitāli sniegtajām norādēm, var doties uz ārsta kabinetu.

VCA dati rāda, ka pacientu skaits, kuri reģistrējas vizītei pašapkalpošanās kioskos, gada laikā ir pieaudzis trīskārt.

VCA digitālos pašapkalpošanās kioskus izstrādājis Latvijas jaunuzņēmums “TapBox”, kas attīstījies Jelgavas biznesa inkubatorā.

AS “Veselības centru apvienība” (VCA) ir viens no lielākajiem privātās veselības aprūpes uzņēmumiem Latvijā, kas sniedz medicīnas pakalpojumus Rīgā, Jūrmalā, Ķekavā, Olaine, Liepājā, Daugavpilī, Talsos un Bauskā. VCA uzņēmumā ir 14 poliklīnikas, četri doktorāti, kā arī piecas specializētas klīnikas – “Klīnika EGV”, “AIWA Clinic”, “Rīgas zobārstniecība”, “GK Neiroklīnika” un “Klīnika DiaMed”. Apkalpojot vairāk nekā 160 000 pacientu vizītes mēnesī un nodrošinot pakalpojumus 120 specialitātēs, VCA strādā vairāk nekā 2 200 darbinieku, no tiem gandrīz 1 000 ārstu Pakalpojumu klāsts ietver dažādu augsti kvalificētu speciālistu un ģimenes ārstu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus, rehabilitāciju, zobārstniecību, ķirurģiju un skaistumkopšanas procedūras.