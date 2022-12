Foto: Raimonds Volonts

Gada auto nav labākais auto Ieteikt







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Gadskārtējais konkurss ir beidzies. Rezultāti interesanti, tādēļ šoreiz tos mazliet, kā saka, paplucināsim. Vispirms konkursa organizatora Māra Ozoliņa (“iAuto.lv”) izplatītā preses relīze.

Blīvākais balsojums 25 gadu ilgajā konkursa vēsturē

Konkurss “Latvijas gada auto 2023” beidzies ar tik blīvu žūrijas balsojuma rezultātu kā vēl nekad – vienādu punktu skaitu fināla septiņniekā ieguva gan 1. un 2. vieta, gan arī 3. un 4. vieta. Šāda neizšķirta rezultāta gadījumā saskaņā ar konkursa nolikumu par uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents, kas saņēmis visvairāk maksimālo punktu. Rezultātā “Latvijas gada auto 2023” galveno titulu izcīnīja jaunā “Škoda Fabia”, aiz sevis atstājot “Volkswagen Taigo”.

Tas tika noskaidrots ceturtdienas vakarā, 8. decembrī, kultūras centrā “Ulbrokas pērle” notikušajā konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā, ko vadītāja pazīstamais autožurnālists Normunds Avotiņš un kas tika translēta arī TV un interneta videotiešraidē (ieraksts pie­ejams TV arhīvā kanālos “TV 4” un “SportaCentrs.com”).

Gan “Škoda Fabia”, gan “Volkswagen Taigo” no 15 biedru žūrijas saņēma 68 punktus. Gan “Fabia”, gan “Taigo” kā augstāko vērtējumu no žūrijas biedriem bija ieguvis pa 8 punktiem (no 10 maksimāli iespējamiem), tādēļ uzvarētāju šajā gadījumā noteica tas, kurš no pretendentiem saņēma visvairāk 7 punktu vērtējumu. Par “Taigo” 7 punktus bija piešķīris tikai viens žūrijas biedrs, bet par “Fabia” tādu bija trīs, kas arī izšķīra rezultātu par galveno titulu.

Trešā vieta absolūtajā vērtējumā un uzvara nominācijā “Ģimenes auto” – “Dacia Jogger”. Foto: Raimonds Volonts

Līdzīgi tika noteikts arī 3. un 4. vietas ieguvējs – gan “Dacia Jogger”, gan “Opel Astra” žūrijas balsojumā ieguva kopumā 56 punktus, tomēr “Jogger” bija ieguvis augstākos punktus no žūrijas biedriem – viens žūrijas pārstāvis par to bija balsojis, piešķirot 9 punktus, savukārt “Astra” modelim augstākais no vērtējumiem bija 6 punkti.

Tik blīvi fināla rezultāti vēl nebija bijuši konkursa “Latvijas gada auto” pastāvēšanas 25 gadu vēsturē. Tautas balsojumā tika saņemtas vairāk nekā 3000 balsu un ar 495 balsīm uzvarēja “Audi RS3 Limousine”. Arī 5. vietas ieguvējs “Peugeot 308” no iepriekšējiem diviem atpalika tikai par 3 punktiem (53 punkti), bet fināla septiņnieku “Latvijas gada auto 2023” konkursā noslēdza “Kia Sportage” (42) un “Honda Civic” (32). Atgādinām, ka katrs no žūrijas biedriem finālistiem balsojumā piešķir kopumā 25 punktus, izdalot to vismaz pieciem pretendentiem, bet nevienam vairāk par 10 punktiem.

Kopumā konkursam šogad bija pieteikti 25 jaunākie auto modeļi, kas pretendēja arī uz tituliem konkursa atsevišķajās nominācijās. Atšķirībā no citām nominācijām, par kurām balso tikai konkursa žūrija, “Tautas simpātijas” nominācijā savu viedokli varēja izteikt ikviens interesents, balsojot klātienē tirdzniecības centrā “Mols” vai interneta vietnē “gadaauto.lv”. Pavisam tika saņemti vairāk nekā 3000 balsu, vislielākās simpātijas piešķirot 400 zirgspēku jaudīgajam “Audi RS 3 Limousine”. Atgādinām, ka gadu iepriekš par “Latvijas gada auto 2022” tika atzīta “Opel Mokka”, savukārt vēl iepriekšējos divos gados – par “Latvijas gada auto 2021” kļuva “Škoda Octavia”, bet par “Latvijas Gada auto 2020” tika atzīts “Škoda Kamiq”.

Rezultātu atbalsis

Vairums no tām priecē. Lūk, ko saka žurnālists ar gandrīz 30 gadu stāžu šajā tematikā. Gints Gavers (“autodroms.lv”, “Garāžas sarunas” “Latvijas Radio”): “Lai arī vēl līdz pat šai baltai dienai ir tādi, kas uzskata, ka labs auto var būt tikai dārgs auto, šogad Latvijas gada auto žūrija lēmusi par labu tiem automobiļiem, kas būtu pieejami daudziem Latvijas autobraucējiem. Par to liels prieks, un varbūt šie konkursa rezultāti liks aizdomāties daudziem, kam auto izvēle šobrīd ir aktuāla.”

Līdzīgi domā Guntis Vīk­sna, žurnālists no Valmieras, pats savulaik bijis konkursa žūrijas biedrs un daudzu interneta komentāru autors. Es savu viedokli pacentos noformulēt jau konkursa apbalvošanas ceremonijā. Un teicu apmēram tā: “Lepojos, ka esam spējuši būt racionāli un taupīgi. Te nav Apvienotie Emirāti, kur tuvas nākotnes auto reāli ir “Mercedes” vai pat “Mase­ratti”. Mums jāpalīdz Jānim no Dundagas padsmitgadīgo sievas diždžipu nomainīt uz jaunu auto, ar kuru varēs omulīgi braukt, nevis visu laiku klausīties, kur un kas atkal sācis grabēt un štukot, cik tas šoreiz varētu maksāt.

Apsveicu, protams, “Škodu”. Bet tikpat piemēroti mūsu gandrīz antīkā autoparka atjaunošanai neapšaubāmi ir “Taigo”, kurš turklāt ir mazliet augstāks un vilinās tos, kuri negrib sēdēt zemu. Vai “Dacia Jogger” – ne tikai relatīvi lēts, bet arī ietilpīgāks. Ko joprojām grib potenciālo pircēju lielākā daļa.

Paldies kolēģiem žūrijā! Mēs laikam esam vienīgie Eiropā, kuri spējuši izveidot līdzīgu konkursu fināla septiņnieku ar vidējo cenu zem 30 tūkstošiem eiro. Un vēlējums tiem, kas konkursa rezultātos meklē pareizas izvēles padomu – uzvarētājs nav universāli labākais! Papētiet žūrijas finālbalsojuma tabulu. Mani punkti, kā redzēsiet, krasi atšķiras ne tikai no Normunda Avotiņa, bet arī no Roberta Jansona dotajiem. Labākais ir katram savs.”

Laureāti “Latvijas Gada auto 2023” papildu nominācijās:

“Latvijas gada auto 2023” Inovācijas balva – “Kia EV6”;

“Latvijas gada auto 2023” Modernizācija – “Škoda Karoq”;

“Latvijas gada auto 2023” Dizaina balva – “Volkswagen ID.Buzz”;

“Latvijas ģimenes auto 2023” – “Dacia Jogger”;

“Latvijas eko auto 2023” – “Škoda Fabia”;

“Pilsētas apvidus auto 2023” – “Volkswagen Taigo”

“Latvijas sportiskākais auto 2023” – “Audi RS 3 Limousine”;

“Latvijas premium auto 2023” – “Audi RS 3 Limousine”;

“Latvijas elektroauto 2023” – “Renault Megane E-Tech electric”;

“Latvijas gada auto 2023” Tautas simpātija – “Audi RS 3 Limousine”.