“Škoda Fabia”: mazā klase bez liekām izvirtībām dizainā un tehniskajos risinājumos. Foto: Raimonds Volonts

Cik maksā labs pārvietošanās līdzeklis?







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Konkursā “Gada auto” pēc lielajām testu dienām tāda kā pauzīte. Gala balsojums būs tikai decembrī. Tādēļ piedāvāju jums dažus žūrijas biedru komentārus. Un runātājus izvēlos tādus, kuru pieredze un kompetence mērāma gadu desmitos.

Agris Staņēvičs – pēc autotirdzniecībā profesionāli pavadītiem vairākiem gadu desmitiem tagad šīs norises vēro kā patērētājs. Un gatavojas Eiropas vēsturisko auto rallija finālam. Guntars Pulss – auto žurnālista gaitas sācis pagājušajā gadsimtā (žurnāls “Auto”). Tagad pievērsies lietišķākiem tehnikas veidiem (“Profi Latvija”). Jānis Bite – vada “Latvijas valsts mežu” autoparku. Jānis Rapa – pilda līdzīgas funkcijas telekomunikāciju uzņēmumā “Tet”. Un Jānis Mežulis – arhitekts, interjera dizainers (“Kate”), konkursa žūrijas biedrs jau gandrīz 20 gadus.

Pirmie apspriešanas objekti – trīs auto, kuri pilnībā atbilst mūsu vēlmei Latvijas autoparka novecošanos beidzot ja ne apturēt, tad vismaz slāpēt.

Pareizā “Škoda Fabia”

Guntars Pulss: “Škoda Fabia” braukšanas sajūtās ir ļoti pareizs auto, bez liekām izvirtībām dizainā un tehniskos risinājumos. Kvalitatīvi un pārdomāti nostrādāts līdz pat sīkākajām detaļām. Turklāt ikdienas lietošanai pilnīgi pietiekamā izmērā, kurš, starp citu, varētu atbilst vismaz trešā “golfa” ietilpībai.

Es pat teiktu, ka man tas šķiet viens no reāliem pretendentiem uz galveno titulu.”

Agris Staņēvičs: “”Un tā – kārtējais “Škoda” jaunums – “Fabia”. Kvalitatīva, acij tīkama salona apdare. Nu nav aizmugurē sēdošajam baigi daudz vietas (neaizmir­stam, ka tā ir mazā klase). Bet ir laba salona skaņas izolācija, ieskaitot durvju aizvēršanu. Ietilpīgs bagāžas nodalījums: gan ar zemu grīdu, toties ar parocīgu rokturi bagāžnieka aizvēršanai. Testa auto ar 1,0TSI, 110Zs, 7DSG un ar 16″ riteņiem bija gana sprigans. Cena 24 600 eiro ir ļoti pievilcīga. Šķiet, pretendē uz konkursa lauriem.”

Patiesā “Dacia Jogger”

“Dacia Jogger” – mašīna, kas necenšas noslēpt savas nepilnības: praktiski un funkcionāli ērti lietojams auto, kam ir vairāk plusu nekā mīnusu! Foto: Raimonds Volonts

Jānis Mežulis: “Uff, tas ir kā svaiga gaisa malks visādu “fīču” pārpičkātajā un supertehnoloģizētajā auto pasaulē. “Jogger” – vienkārši auto! Auto, par kuru vari samaksāt ar savu uzkrājumu vai vidusmēra pilsonim paceļamu kredītu. Tas liekas vienkāršs, tomēr tajā neatradīsiet podziņas no 90. gadiem, kā to vēl joprojām mēdz praktizēt dažs labs japāņu ražotājs. Arī ārējais dizains ir 100% atbilstošs šodienai. Auto nav arī lielas mugursomas izmērā, bet ietilpībā piekāpjas tikai busiņiem. Gāzes degvielas izvēles iespēja, kas sniedz bezuzpildes nobraukumu līdz 1000 km, padara to interesantāku taupītājiem un tālākbraucējiem. Nav pat jāizvēlas aprīkotākās versijas ar ekrāniem, bet jau bāzes komplektācijā vari pieslēgt un nostiprināt viduskonsolē savu viedtelefonu ar visām tā priekšrocībām.

Un tas nekas, ka durvis aizveras kā “moskvičam”, vai piekare ir ar mazāku energoietilpību nekā trīsreiz dārgākajiem. Bet tu jūti, ka šī mašīna ir patiesa, tā necenšas noslēpt savas nepilnības. Tā ir kā partneris, kas jau pirmajā randiņā pasaka: “Jā, es naktīs krācu un gadās arī kāds “balodītis”, tomēr vari uz mani paļauties, nemēģināšu tevi izputināt.””

Jānis Rapa: “Galvenā iezīme – milzīgs auto par ļoti pieņemamu cenu. Nekāda glamūra, es pat teiktu, askētisks. Testā piedāvātais viena litra dzinējs diezgan ekonomisks, borta dators liecināja par 6,4 l uz 100 km, bet ar jaudu un dinamiku tā paknapi. Ja sasēdīsies septiņi braucēji, par apdzīšanas manevriem būs jāpiedomā. Bet pats auto jau arī neprovocē uz varoņdarbiem. Opcija, kad info displeja vietā vari pieslēgt savu viedtālruni, ir pat ļoti laba. Mēs taču tā mīlam savus tālruņus, kāpēc lai tas nepapildinātu arī izvēlēto auto. Atsevišķā svira uz stūres kolonnas radio vadībai gan liekas arhaiska un neērta. Bet kopumā – lielisks auto savā cenu kategorijā, es pat teiktu, ārpus konkurences. Turklāt nevajag aizmirst, ka šī auto tapšanā izmantotas “Renault” inženieru zināšanas. “Dacia Duster” jau ir sevi pierādījis, domāju, ka arī “Jogger” ir potenciāls, sevišķi ņemot vērā augošās “Euribor” likmes.”

Jānis Bite: “Lētākais šī gada konkursa dalībnieks un vienīgais ar manuālo ātrumkārbu – “Dacia Jogger”, bet vai tādēļ sliktākais? Domāju, ka ne – praktiski un funkcionāli ērti lietojams auto, kam ir vairāk plusu nekā mīnusu!

Sāksim ar dzinējiem – tiek piedāvāts viena litra dzinējs divos izpildījumos – tikai ar benzīnu vai ar benzīnu un LPG darbināms! Ar gāzi darbināmais būs nedaudz kūtrāks – par kādiem 15% mazāka jaudas un griezes rādītāji, bet kopējā distance ar pilnu uzpildi varētu sasniegt gandrīz 1500 km – līdz Berlīnei mierīgi varam aizbraukt! Bet dzinēja “kūtrumu” nedaudz kompensē cenas starpība – LPG izpildījums ir gandrīz par 500 EUR lētāks par tīrā benzīna dzinēju! Un ja jau par cenām – no 15 970 līdz 20 150 EUR ar PVN – tur kur beidzas “Jogger”, sākas “VW Taigo”! Mana, latvieša praktiskā, izvēle šķiet būtu par labu pirmajam!

Ražotāja norādītais degvielas patēriņš kombinētā ciklā 5,6 l/100 km – nav melots – 30 km garā testa braucienā mans rezultāts bija 4,7 l/100 km. Jā – man jāsāk pārvērtēt sava “aklā” pieķeršanās dīzeļiem!

Lielākais plus šim auto ir aprīkojums ar septiņām sēdvietām – ģimenei ar vairākiem bērniem tā ir nepieciešamība! Un neteikšu, ka šī trīs sēdekļu rinda būtu domāta tikai bērniem – pats ar savu augumu (190 cm) iekārtojos tajā un pat ceļi nespiedās priekšējā atzveltnē! Turklāt paliek vieta vēl arī bagāžai!”

“Opel Astra” franču vaibsti

“Opel Astra” dizains, salīdzinot ar iepriekšējo, dažiem šķiet acij tīkamāks, kamēr citi to kritizē. Interjerā jūtama “Peugeot” piegarša. Foto: Raimonds Volonts

Jānis Mežulis: “Nabaga “Opel”… Jaunā Astriņa, pakļuvusi zem franču papēža, izmisīgi meklē savu identitāti. Izskatās, ka vācu dizaineriem tā veidojas ne bez grūtībām. Ārpusē “Opel” ir atradis savas ģimenes vaibstus deguna zonā, kuru cenšas kopēt visos jaunajos modeļos, bet interjers sanācis diezgan plakans un ar lētas plastmasas piedevām. Jā, digitālo ekrānu panelis izskatās liels, bet ekrāniņi, kas slēpjas aiz melnajām plaknēm, ir sanākuši kompakti. Arī to lietošanas loģikas kodu man neizdevās atkost. Bēdīgi, ka viduskonsoles risinājumiem nav pieticis tvaika un tie pārceļojuši “copy paste” veidā no “Citroen” un “Peugeot”. Protams, paņemot līdzi arī visas viņu dīvainības. Piemēram, smalkajam automātam nav “auto hold” funkcijas.”

Agris Staņēvičs: “Jaunās “Astras” dizains, salīdzinot ar iepriekšējo, šķiet acij daudz tīkamāks, interjerā gan jūtama “Peugeot” piegarša – kā nekā jaunie saimnieki integrē savu (franču) stilu. Salona skaņas izolācija gluži laba, neskatoties uz salīdzinoši lētas plastmasas iekļaušanu interjerā. Ieguvums (salīdzinot ar iepriekšējo) noteikti ir eleganta, klusa un blīva durvju aizvēršana. Izmēra ziņā “Astra” ir līdzīgos izmēros ar “Golf 8”, bet atkost VW fīču par ērtu sēdēšanu aizmugurē diemžēl nav izdevies. Uzsākot dinamiskāku braucienu, motors kļūst stipri skaļš. Rezumējot visu, šķiet, ka “Astra” galīgajā vērtējumā tomēr būs konkursa TOP augšgalā, it īpaši cena šiem laikiem šķiet pat ļoti adekvāta – no 22 700 eiro.”