Visā pasaulē par Zilo pirmdienu tiek uzskatīta janvāra trešā pirmdiena, kas šogad iekrīt tieši šodien – 15. janvārī. Tā tiek uzskatīta par dienu, kam piedēvē virkni negatīvu sajūtu, bet vai tam ir kāds loģisks izskaidrojums?

Par galvenajiem emocionālajiem iemesliem šīs dienas skumjumam tiek uzskatīts tas, ka Ziemsvētku emocijas jau ir izplēnējušas, Jaunā gada apņemšanām pamazām tiek atmests ar roku, bet pavasaris vēl ir gana tālu.

Terminu Zilā pirmdiena 2004. gadā ieviesa psihologs Klifs Ārnāls, tiesa gan, to viņš izdomāja saistībā ar ceļojumu firmas Sky Travel lūgumu palīdzēt izdomāt šīs kompānijas reklāmas kampaņas galveno elementu. Viņš veica dažādus aprēķinus, izvirzīja pieņēmumus un noteica, ka tieši šī ir gada depresīvākā diena. Minētā ceļojuma aģentūra šo izmantoja kā iemeslu mudināt cilvēkus iegādāties ceļojumus, lai mazinātu dienas negatīvo noskaņu.

Nekur zinātniski gan šī psihologa pieņēmumi netika apstiprināti, tāpēc citi eksperti pilnībā noraida šo ideju, tomēr daudzās valstīs šī Zilā pirmdiena tik un tā cilvēkus satrauc, mediji par to raksta, tādējādi satraukums palielinās.

Pētnieki, kas analizējuši šīs dienas statistiku, secinājuši, ka tajā nav tendence palielināties nelaimes gadījumu, nāvju, avāriju vai citu ļoti skumju notikumu skaitam.

Tiesa gan, neviens arī nenoliedz, ka janvāris cilvēkiem emocionāli nav viegls periods, daudzi pastiprināti izjūt depresiju un trauksmi. Dienasgaismas trūkums, samazinātas fiziskās aktīvitātes, īsākas dienas, vairāk brīva laika – šie ir faktori, kas cilvēkiem liek justies sliktāk.

LA.LV jau iepriekš rakstījām, kā cīnīties ar šo pēcsvētku depresiju. Ja tā ir iestājusies, tad svarīgi būtu saprast, par ko ir šīs skumjas. Ja gribas raudāt, vajag paraudāt, bet jāsaprot, par ko es tagad raudu, vai par to, ka esmu pārguris gatavojot deviņus ēdienus un uzņemot viesus, par to, ka gada notikumu un emociju “bilance” nav tāda kā gribētos, par to ka nav notikušas kārotās pārmaiņas, vai par to, ka ir jāatgriežas darbā?

Īpaši gadu mijā cilvēki ļoti kāro pēc pārmaiņām darbā, ģimenē un attiecībās, bet, lai tās notiktu, īsti nekādas aktīvas darbības neveic. Lai notiktu pārmaiņas, mums pašiem ir aktīvi jārīkojas – lai piepildītos vēlmes, tās ir skaidri jāapzinās, jāizvērtē un jāsagatavo plāns, kā tās piepildīt. Šis process prasa piepūli, un tā ir mūsu personīgā atbildība rūpēties, lai virzītos uz priekšu un apzināti izvēlētos to, kas nāk mums par labu.

Pētījumi pierāda, ka cilvēki, kuri ir vairāk iesaistījušies brīvā laika, brīvprātīgā darba vai labdarības aktivitātēs un aizpildījuši savu ikdienu ar nodarbēm, kuras rada prieku viņiem un citiem, biežāk izjūt laimes sajūtu un ir apmierinātāki ar savu “pelēko” ikdienu, jo šī ikdiena vairs nav tik “pelēka”- tā ir “krāsaina” un tajā ir vairāk pozitīvu notikumu.

Lai cīnītos ar negatīvu noskaņojumu, viens no psiholoģiskiem vingrinājumiem ir dienas beigās mēģināt nosaukt trīs pozitīvas lietas, kas šodien ir notikušas, par kurām var pateikt paldies, kuras ir devušas gandarījumu – tas ir veids, kā savu negatīvo skatījumu uz notiekošo kopumā, vērst uz pozitīvo pusi.

