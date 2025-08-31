Gatavojies pārsteigumiem – no nākamās nedēļas vidus laiks būs siltāks un lietaināks 0
Nākamās nedēļas vidū valstī ieplūdīs siltāka gaisa masa, bet gaidāms arī lietaināks laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.
Zinību dienā laiks būs patīkams. Debesis lielākoties klās mākoņi, taču no dienas vidus pakāpeniski sāks skaidroties. Neliels lietus iespējams tikai atsevišķos reģionos. Pūšot lēnam vējam, naktī un rīta stundās vietām rietumu un centrālajos rajonos veidosies bieza migla.
Naktī uz pirmdienu gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11…+16 grādiem, bet dienā tā paaugstināsies līdz +17…+22 grādiem.
Otrdien saule mīsies ar mākoņiem, un tikai priekšpusdienā austrumu rajonos iespējams neliels lietus. Naktī vietām veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens vējš no austrumu puses.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +9…+14 grādiem, bet dienā tā paaugstināsies līdz +20…+25 grādiem.
Nedēļas vidū valstī ieplūdīs siltāka gaisa masa, līdz ar to diennakts gaišajās stundās teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20…+25 grādiem.
Tomēr atkal gaidāms lietaināks laiks – trešdien lietus gaidāms galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, bet ceturtdien – arī pārējā valsts teritorijā. Vietām gaidāmas stipras lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss.
Nedēļas otrajā pusē laiks saglabāsies līdzīgs – starp mākoņiem uzspīdēs pa kādam saules staram, un palaikam gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +12…+17 grādiem, bet dienas būs siltas, vietām termometra stabiņam paaugstinoties līdz +25 grādu atzīmei.