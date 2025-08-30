#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Evija Trifanova/LETA

Rītdien gaidāms lietus un pērkona negaiss! Laika prognoze svētdienai 0

LETA /
15:23, 30. augusts 2025
Ziņas Dabā

Svētdien dienas laikā vietām gaidāms lietus, bet austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.

Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +16…+20 grādu robežās, dienvidaustrumu rajonos gaiss varētu iesilt līdz +21…+24 grādiem.

Rīgā gaidāms mākoņains laiks. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, un dominēs lēns ziemeļu puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +16…+18 grādi.

Pūšot lēnam vējam, naktī uz svētdienu atsevišķos rajonos sabiezēs migla. Naktī debesis virs Latvijas skaidrosies tikai dažviet, tomēr ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +12…+17 grādi.

Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +16…+17 grādi.

