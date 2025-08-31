#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. Scanpix/AP Photo/Matthias Schrader

Zinību dienas laika prognoze: diena būs mākoņaina, tomēr… 0

LETA
15:04, 31. augusts 2025
Ziņas Dabā

Zinību dienā vien dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajā datumā, ir lemts kļūt bagātiem un slaveniem
RAKSTA REDAKTORS
ir alga vai joks? Ervīns parāda, iespējams, pazemojošāko darba sludinājumu Latvijā sociālo tīklu speciālistam
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Lasīt citas ziņas

Diena būs mākoņaina, tomēr vietām caur mākoņiem izsprauksies saules stari. Saglabāsies lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17…+21 grāda robežās.

Rīgā lielākā dienas daļa būs mākoņaina, nokrišņi nav gaidāmi, tomēr vairāk debesis skaidrosies vakarpusē. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +18…+20 grādu robežās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Heroīns cauri Latvijai līdz Vācijai, bet mūsu muitas darbinieki neko nemanīja… Deviņām amatpersonām piemēroti disciplinārsodi
Hakeri atstāja virtuālu zīmīti! Kāpēc Latvijas kultūras sistēmas kļuva par mērķi nopietnam kiberuzbrukumam?
Gatavojies pārsteigumiem – no nākamās nedēļas vidus laiks būs siltāks un lietaināks

Naktī uz pirmdienu debesis virs Latvijas skaidrosies tikai brīžiem un vietām līs. Nakts sākumā galējos austrumu rajonos līs stiprāk un iespējams pērkona negaiss, bet nakts otrajā pusē vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, tāpēc atsevišķos rajonos veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +11…+16 grādu robežās.

Rīgā nakts būs mākoņaina, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +14…+15 grādi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai pēdējā augusta diena mūs patīkami pārsteigs? Laika prognoze svētdienai
Rītdien gaidāms lietus un pērkona negaiss! Laika prognoze svētdienai
Labas ziņas! Latvijā gaidāma silta diena. Laika prognoze sestdienai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.