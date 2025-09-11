Ģenerālmajors: Apdraudējumi no Krievijas turpināsies, tam jābūt gataviem 0
Trešdienas notikumi Polijā liecina, ka šādi apdraudējumi var turpināties, preses konferencē par situāciju Latvijas gaisa telpā sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Viņš gan uzsvēra, ka Latvijas austrumos ir aktīva pretgaisa aizsardzības operācija un bruņotie spēki ir gatavi uzraudzīt gaisa telpu.
Komentējot lēmumu līdz 18.septembra vakaram slēgt Latvijas gaisa telpu austrumu pierobežā, Pudāns norādīja, ka šāds solis ir nepieciešams, lai uzlabotu pretgaisa spēku spēju rīkoties vajadzības gadījumā. Pēc nedēļas tiks vērtēts, vai gaisa telpu atvērt, vai tomēr paturēt to slēgtu.
Jau vēstīts, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.