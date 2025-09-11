Kaspars Pudāns
Kaspars Pudāns
Foto. LETA/Paula Čurkste

Ģenerālmajors: Apdraudējumi no Krievijas turpināsies, tam jābūt gataviem 0

LETA
15:45, 11. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Trešdienas notikumi Polijā liecina, ka šādi apdraudējumi var turpināties, preses konferencē par situāciju Latvijas gaisa telpā sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.

Armija to apstiprinājusi: negaidīts avots Poliju brīdinājis par bezpilota lidaparātiem, kas tai tuvojas
Viņš gan uzsvēra, ka Latvijas austrumos ir aktīva pretgaisa aizsardzības operācija un bruņotie spēki ir gatavi uzraudzīt gaisa telpu.

Komentējot lēmumu līdz 18.septembra vakaram slēgt Latvijas gaisa telpu austrumu pierobežā, Pudāns norādīja, ka šāds solis ir nepieciešams, lai uzlabotu pretgaisa spēku spēju rīkoties vajadzības gadījumā. Pēc nedēļas tiks vērtēts, vai gaisa telpu atvērt, vai tomēr paturēt to slēgtu.

Jau vēstīts, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.

Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.

