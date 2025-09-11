Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Maxim Shemetov / POOL / AFP

“Salami griešanas” taktika. Šī patiesībā ir biedējoša stratēģija, ko Putins izmanto pret Rietumiem 80

LA.LV
9:21, 11. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukums Polijai ir gan pārbaudījums, gan brīdinājums Eiropai un NATO, par to brīdina Sky News espertu paustais. Šis incidents liecina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins izmanto “salami griešanas” taktiku, lai pakāpeniski provocētu Rietumus, pārbaudot to reakciju un gatavību.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
Krimināls
Ar vienu sitienu Rīgas koncertzāles apsargam izšķaida zobus. Vēlāk atklājās, ka sitējs, visticamāk, ir augsta ranga amatpersona… 216
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Lasīt citas ziņas

Sky News skaidro, ka Krievija izmanto šo stratēģiju — virkni mazu, pakāpenisku darbību, lai sasniegtu lielākus mērķus, kas citādi būtu pārāk provokatīvi. Kremlis ar šādu taktiku pārbauda Rietumu izturību, veicot pastāvīgu eskalāciju.

Piemēram, Kijivā Krievija bombardē Britu Padomes ēku un ES objektus, kā arī traucē augsta ranga ES amatpersonu lidmašīnu GPS. Katra šāda provokācija izraisa vienīgi retoriku no Rietumiem, taču Krievija arvien pārkāpj jaunas robežas, tādējādi kļūstot drosmīgāka.

CITI ŠOBRĪD LASA
Papriecājāties? Pietiek! Jau naktī Latviju vietām šķērsos nokrišņu zona
Cik daudz NATO izmaksāja Krievijas lēto dronu notriekšana Polijā? Summa ir milzīga
VIDEO. Čupakabra vai kašķis? Rīdzinieki satraukti par, iespējams, slimiem dzīvniekiem, kas klejo pa rūpnīcas jumtiem

Publikācija uzsver, ka Putins ir prasmīgs Rietumu provocētājs. Viņš līdzīgu taktiku veiksmīgi izmantoja 2014. gadā, kad anektēja Krimu, izmantojot neskaidras militārās un diplomātiskās metodes, lai pārņemtu kontroli. Rietumu vilcināšanās reaģēt noteica Krimas likteni.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pierādījumi ir? Kremlis beidzot reaģē uz dronu iebrukumu Polijā
Putins tagad būs nemirstīgs? Viņam pasniegts īsts “brīnumlīdzeklis”
“Putins ir gatavs iebrukt citās valstīs, tāpēc mēs bruņojamies,” brīdina Polijas prezidents Navrockis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.