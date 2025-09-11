“Salami griešanas” taktika. Šī patiesībā ir biedējoša stratēģija, ko Putins izmanto pret Rietumiem 80
Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukums Polijai ir gan pārbaudījums, gan brīdinājums Eiropai un NATO, par to brīdina Sky News espertu paustais. Šis incidents liecina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins izmanto “salami griešanas” taktiku, lai pakāpeniski provocētu Rietumus, pārbaudot to reakciju un gatavību.
Sky News skaidro, ka Krievija izmanto šo stratēģiju — virkni mazu, pakāpenisku darbību, lai sasniegtu lielākus mērķus, kas citādi būtu pārāk provokatīvi. Kremlis ar šādu taktiku pārbauda Rietumu izturību, veicot pastāvīgu eskalāciju.
Piemēram, Kijivā Krievija bombardē Britu Padomes ēku un ES objektus, kā arī traucē augsta ranga ES amatpersonu lidmašīnu GPS. Katra šāda provokācija izraisa vienīgi retoriku no Rietumiem, taču Krievija arvien pārkāpj jaunas robežas, tādējādi kļūstot drosmīgāka.
Publikācija uzsver, ka Putins ir prasmīgs Rietumu provocētājs. Viņš līdzīgu taktiku veiksmīgi izmantoja 2014. gadā, kad anektēja Krimu, izmantojot neskaidras militārās un diplomātiskās metodes, lai pārņemtu kontroli. Rietumu vilcināšanās reaģēt noteica Krimas likteni.