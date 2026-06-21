Ģēniju rangs jeb 13 cilvēki ar visu laiku augstāko IQ 0
IQ jeb intelekta koeficients ir standartizēts smadzeņu jaudas mērs. IQ testi pastāv jau vairāk nekā 100 gadus, un tos izmanto zinātnieki, skolas, bezpeļņas organizācijas un pat valdības, lai noteiktu personas intelektu vai novērtētu potenciālos darbiniekus.
Testu rezultātos tiek ņemta vērā atmiņa, matemātikas prasmes, spriešanas spējas, valoda un citi faktori. Tajos bieži ir mīklu risināšanas uzdevumi, kas novērtē kognitīvās spējas kopumā. Nav viena standarta IQ testa, taču pieņemts, ka 100 punkti ir vidējais rādītājs, bet 140 punkti ir minimālais ģēnija IQ, ziņo medijs Yourtangoo.
Teorētiski augstākais iespējamais IQ rādītājs ir bezgalīgs. Organizācija “Mensa”, kas atlasa biedrus pēc viņu rezultātiem, prasa vismaz 132 punktus, kas nozīmē, ka tikai aptuveni 2% iedzīvotāju vispār varētu tikt izskatīti kā kandidāti.
Tā kā nav vienota standarta testa, dažādi testi var uzrādīt atšķirīgus rezultātus. Ir grūti pārbaudīt šo testu uzticamību visos gadījumos, tāpēc daudzi pieņēmumi par vēsturiskām personībām ir tikai minējumi.
Visu laiku augstāko IQ īpašnieku saraksts
1. Viljams Džeimss Sidis
Profesora IQ līmenis: 250-300.
1909. gadā 11 gadu vecumā viņš kļuva par jaunāko personu, kas jebkad mācījusies Hārvarda Universitātē. Runā, ka viņš pārvaldījis 25 valodas. Ja apgalvojumi par viņu ir patiesi, viņam bija augstākais IQ vēsturē.