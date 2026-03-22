Raimonds Graube.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Graube: Tramps iekļuvis paša izveidotā ekonomiskajā slazdā

LETA
8:58, 22. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Izraēlas un ASV mērķi kara izbeigšanai Irānā sāk atšķirties, turklāt ASV prezidents Donalds Tramps ir iekļuvis paša izveidotā ekonomiskajā slazdā, aģentūrai LETA vērtēja bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube.

Graube norādīja, ka patlaban ir skaidri iezīmējies, ka Izraēlas un ASV mērķi kara izbeigšanai sāk atšķirties. Ja Izraēlai Irānas bruņojuma spēju iznīcināšana ir ļoti nozīmīga, tad ASV mērķis mainīt Irānas režīmu ar gaisa kampaņas metodēm nav iespējams.

“Režīms nemainīsies. Donalds Tramps ir iekļuvis paša izveidotā ekonomiskajā slazdā, jo nekontrolēta cenu celšanās ASV nav vajadzīga. Vienlaikus viņš nevar doties vidustermiņa vēlēšanu posmā ar ekonomiskajām problēmām. Viņš mēģina iziet no šīs situācijas un viena no pirmajām lietām ir Hormuza šauruma atvēršana un naftas plūsmas atjaunošana,” norādīja Graube.

Runājot par medijos paustajām spekulācijām attiecībā uz iespējamām sauszemes operācijām, militārais eksperts pieļāva, ka šādā gadījumā viņš varētu saskatīt ASV izšķiršanos tikai par krasta līnijas ieņemšanu ar desanta operāciju, jo Irānas plašās teritorijas iekarošana nav iespējama.

Lai likvidētu 91 miljonu iedzīvotāju apdzīvotās Irānas spējas uzbrukt vai traucēt civilajiem tankkuģiem, ar gaisa bombardēšanu nepietiktu. Bombardēšanā nepieciešama precīza izlūkinformācija, savukārt Irānas dronus un nelielas raķešu palaišanas iekārtas ir grūti detektēt. Tāpat nevar aizmirst par jūras droniem, norādīja Graube.

“Ja visu krasta līniju bombardētu, tad krasta aizsardzības sistēmas var būt mobilas. Tās ir maziņas un varbūt ir paslēptas,” uzsvēra Graube.

Lai arī patlaban nav zināmas Irānas spējas, Graubei ir aizdomas, ka sauszemes intervencei Irāna ir zināmā mērā gatava.

ASV prezidents piektdien paziņoja, ka viņš apsver militārās operācijas pret Irānu “pakāpenisku izbeigšanu”.

Tramps savā sociālo mediju platformā “Truth Social” ierakstīja, ka ASV “tuvojas mūsu mērķu sasniegšanai, kamēr mēs apsveram mūsu dižo militāro centienu Tuvajos Austrumos pakāpenisku izbeigšanu”.

Trampa ieraksts bija līdz šim stiprākā norāde, ka viņš var būt gatavs drīz izbeigt karadarbību pret Irānu, ko ASV un Izraēla sāka 28. februārī.

Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita drīz pēc šī Trampa paziņojuma ierakstīja platformā x.com, ka “prezidents un Pentagons prognozēja, ka šīs misijas sasniegšana ilgs aptuveni četras līdz sešas nedēļas”.

Pieaugot bažām par naftas cenu kāpumu un globālo piegāžu trūkumu, ASV Finanšu ministrija piektdien paziņoja, ka uz laiku atceļ sankcijas tai Irānas naftai, kas jau ir iekrauta kuģos.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.