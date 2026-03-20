"Amerika šobrīd neizskatās labi!" Vēsturnieks skarbi vērtē Trampa aprēķinus un brīdina – viss var beigties citādi

21:25, 20. marts 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Preses klubs” komentāru sniedza vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, vērtējot ASV politiku un Donalda Trampa pieeju starptautiskajiem notikumiem.

Krūmiņš uzskata, ka, ja kāds, tostarp Tramps, saka, ka zina, kā viss beigsies, tad viņš melo, jo iespējami ir daudzi scenāriji.

Vēsturnieks atgādina, ka Tramps iepriekš lielījās, ka visu izdarīs pats, taču tagad jau sāk runāt ar NATO valstīm. “Amerika šobrīd neizskatās labi,” viņš piebilst.

“Tramps domāja no racionālās Rietumu civilizācijas perspektīvas – ja mazināsies ienākumi un situācija kļūs sarežģīta, tad pretinieks piekāpsies. Taču viņiem racionāls lēmums ir karot līdz pēdējam dzīvajam,” skaidro Krūmiņš.

