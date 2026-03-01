Gribi skaistu augststumbra potējumu? Ir pēdējais laiks par to padomāt un visu izplānot 0
Avita Jasliņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”
Man ļoti patīk koki ar nokarenu vainaga formu. Vēlos papildināt savu dārzu ar kādu jaunu skaistu augu vai pat vairākiem. Dārzs nav pārāk liels, tāpēc lieli augi nederēs. Ko varētu ieteikt? Jautā Jānos no Saulkrastiem
Šajā gadījumā ieteiktu raudzīties pēc kāda augststumbra potējuma – tiek piedāvāti dažādi kokaugi ar nokarenu vainagu. Augstumbra potējumus parasti izvēlamies stādīšanai kā soliteru – atsevišķi augošus solistus vai dārza stādījumu papildināšanai kopējās augu dobēs. Izvēloties kociņu savam dārzam, iepriekš vajadzētu pārdomāt tā atrašanās vietu un to, kādu šo augu vēlamies redzēt nākotnē savā dārzā.
Izvēlas potcelma augstumu
Izraugoties nokarenas formas kociņu, jāizvēlas potcelma augstums, ņemot vērā, ka uz augšu kociņš neaugs, bet veidos zaru kaskādi uz leju. Jo augstāks potējums, jo augstāka un izteiksmīgāka, jaudīgāka tā būs. Papētot pieejamo izvēli stādaudzētavās, pamanīsiet, ka dažiem augiem vainags veidots vairāk vienpusējs, citiem uz visām pusēm. Izvēli nosaka jūsu iecere par kompozīciju dārzā.
Izvērtē stāda kvalitāti
Izvērtējot stāda kvalitāti, svarīgi, lai stumbrs būtu taisns, potējuma vieta gludi saaugusi, bez plaisām. Jāpārliecinās par sakņu sistēmu – pērkot stādu konteinerā, sakņu kamolam ir stingri jāturas kopā. Par to var pārliecināties, paņemot stādu aiz stumbra, – podiņam vajadzētu palikt vietā, augsnei turēties pie saknēm nenobirstot.
Kādu augu izvēlēties
• Viens no iecienītākajiem augststumbra potējumiem ir lapegles (Larix), piemēram, šķirne ‘Pendula’. Tā aug nokareniem, vijīgiem zariem uz leju. Lapegles ir ļoti dekoratīvas savā mainīgumā – plaukstot pavasarī ar saviem sārtajiem jaunajiem čiekuriņiem, sezonas laikā šā koka maigo skujiņu zaļais tonis ir nedaudz atšķirīgs no dabas fona zaļā, rudenī tā krāsojas koši dzeltena, bet ziemā ir skaista kaskāde zarojuma dēļ.
Stādījumos interesanti izskatīsies divas vai vairāk grupā iestādītas lapegles uz dažāda augstuma potcelmiem. Vienāda augstuma potējumus var izmantot, piemēram, kā centrālās ass vertikālo elementu, ierīkojot daudzgadīgo puķu dobi.
• Ne mazāk populāri ir pūpolvītolu (Salix caprea) nokareno šķirņu potējumi. Īpaši pievilcīgi tie ir pavasarī, kad pirms lapu plaukšanas zarus rotā pūpoliņi. Visbiežāk var iegādāties šķirni ‘Pendula’. Interesantāka ir šķirne ‘Curly Locks’ ar nokareniem, izlocītiem zariem, ziediem sudrabpelēkās spurdzēs.
• Izcils soliters ir āra bērza (Betula pendula) šķirne ‘Youngii’, kas aug nokareniem zariem. Dekoratīvs arī baltā stumbra dēļ. Šis gan aug arī nedaudz uz augšu un ir diezgan plats. Vēl dekoratīvāks ir baltmizas Himalaju bērzs (Betula utilis var. jacquemontii) šķirne ‘Long Trunk’ ar lielām spīdīgām, tumšzaļām lapām un izteikti sniegbaltu stumbra mizu.
• Kokveida karagānas (Caragana arborescens) šķirne ‘Pendula’ derēs tiem, kas vēlas ziedošu augu. Šī šķirne zied sīkiem dzelteniem ziediņiem maija beigās un jūnijā. Šķirne ‘Walker’ ir ļoti interesanta un nepelnīti maz pamanīta – ar smalkām lancetiskām lapiņām, kas kopumā rada viegluma efektu, vizuāli nedaudz atgādina lapegli. Karagānas miza ir dekoratīva – spīdīga zaļganbrūna.
• Parastā dižskābarža (Fagus sylvatica) šķirne ‘Purpurea pendula’ ir dekoratīva, ar nokareniem zariem, tumšsarkanām lapām, lēni augoša. Pieejamas arī citas nokarenās augststumbra potējuma šķirnes ar nokarenu vainagu, bet tās būs spēcīgāka auguma – platākas.
• Ja ir vēlme pēc kā retāka, var meklēt Alpu zeltlietus (Laburnum alpinum) šķirni ‘Pendulum’. Zieltietus ir samērā lēni augošs, bargākās ziemās var apsalt, zied dzelteniem ziediem. Jāstāda saulainā, aizsargātā vietā.
• Kā soliteraugs ziedēšanas laikā skaista ir Purpura ābeles (Malus x purpurea) šķirne ‘Pendula’ – dekoratīva, ar brūngansarkanām plaukstot un vēlāk zaļām lapām, purpursarkaniem ziediem un tādas pašas krāsas auglīšiem. Ieteicams iespējami augsts potcelms, dārzā jāatvēl pietiekami daudz vietas, jo veido samērā platu vainagu. Arī citas dekoratīvo ābeļu šķirnes var būt uz potcelma ar nokarenu vainagu.
• Parastā pīlādža (Sorbus aucuparia) šķirne ‘Pendula’ veido nokarenu augumu, tam ir zilganzaļš lapojums, kas rudenī krāsojas oranžbrūnos toņos. Ogu parasti mazāk nekā citu šķirņu pīlādžiem. Labi izskatīsies uz iespējami augsta potcelma. Samērā iecienīts augs daudzos nelielos dārzos, kur simboliski tiek stādīts ieejas, priekšdārza zonā.
• Parastās egles (Picea abies) šķirne ‘Inversa’. Interesants akcents dārzā.
• Hemlokegles (Tsuga) šķirne ‘Pendula’ labi iederēsies noēnotā vietā. Nokareniem zariem, tumšzaļām, ādainām skujām.
Tā ir tikai daļa no augiem, kas pieejami kā augststumbra potējumi ar nokareniem zariem. Tādi var būt arī dekoratīvie ķirši, klintenes, oši, ozoli.
Kā kopt augststumbra potējumus ar nokarenu vainagu
Pavasarī pirms lapu plaukšanas ir labi pārskatāms koka zarojums. Ar laiku vainaga iekšpusē veidosies sausie zari. Tie jāizgriež, lai kociņa vainags saglabātu vieglumu un vijīgumu. Jānogriež visi zari, kas aug no potcelma. Par pašu vainaga griezumu – gaumes jautājums. Zarus var frizēt vienādā augstumā, bet man labāk tīk pakāpeniskais griezums. Proti, apgriežu visus zarus, kas gulstas uz zemes, tad pārējos pēc nepieciešamības saīsinu visa vainaga augstumā. Apgriežot veidoju arī formu kociņam kopumā. Ja kādā vainaga vietā nepieciešams kuplāks zarojums, saīsinu zaru līdz vietai, no kuras gribu, lai papildus zarojas. Tāpat pie vainaga pamatnes jāizgriež visi zari, kas nav nokareni, bet aug taisni uz augšu.