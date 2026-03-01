“Visvairāk darba bija Artilērijas ielā!” Rīgas iedzīvotāja ņem grožus savās rokās – kādam taču ietves ir jātīra, vai ne? 0
Šogad, kā nevienu citu gadu, iedzīvotāji uzdod jautājumu – kas noticis ar sētniekiem, kur viņi ir? Vai tiešām Rīgā vairs neviens netīra ietves, un kāpēc pilsētas uzturēšana šķiet kļuvusi tik haotiska?
Šķiet, ka sociālajos tīklos diskusijas par netīrītajām ietvēm nekad nav bijušas tik aktuālas kā šogad – Cilvēki dalās gan dusmās, gan ironijā, gan praktiskos risinājumos.
Nesaprotu – Rīgā vairs neeksistē sētnieki? Kādreiz sētnieki tīrīja ietves, tagad neviens vairs netīra. Kāpēc?
Šis jautājums atbalso daudzu rīdzinieku sajūtas. Pašvaldība skaidro, ka sniegs tiek tīrīts un izvests tur, kur tas traucē satiksmei vai gājējiem, bet ne visur uzreiz. Ja sniega kaudzes netraucē, tās var palikt uz vietas, lai resursi tiktu izmantoti racionāli.
Pašvaldība skaidro, ka sākoties siltākam laikam, sniegs galvaspilsētas ielās tiek izvests no tām vietām, kur tas traucē autoplūsmai vai gājējiem. Intensīvas snigšanas un visas ziemas sezonas laikā sniegs tiek novirzīts uz brauktuves malām vai citviet, kur tas netraucē satiksmei, vienlaikus atstājot pietiekami lielu zonu gājēju kustībai. Ja sniegs netraucē ne satiksmei, ne gājējiem, tas netiek izvests, lai nodrošinātu racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu.
Kāda sociālā tīkla “X” lietotāja norāda, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nereti sagaida, ka visu izdarīs kāds cits.
Rīgā dzīvo ļoti, ļoti daudz cilvēku. Katrā daudzdzīvokļu mājā dzīvo ļoti daudz cilvēku. Un visi šie ļoti daudzie cilvēki gaida, kad sētnieki Pēterītis un Anniņa notīrīs viņiem taciņas. #lāpstunopērc
Šis komentārs atgādina – pilsētas tīrība nav tikai sētnieku vai pašvaldības atbildība. Tā ir arī iedzīvotāju attieksme. Privātmāju īpašnieki parasti tīra paši, bet daudzdzīvokļu māju pagalmi un ietves ir koplietošanas teritorijas, kur atbildība dalās. Ja katrs izdarītu mazliet, kopējais rezultāts būtu labāks.
Ekonomiskais arguments arī, protams, nav mazsvarīgs.
Ekonomika. Sētnieki kas tīra ar rokām ielas ir ļoti dārgi. Plus, jā, kvalitāte sliktāka, bet ir notīrīts. Ar sētniekiem bij tā ka posms tīrīts un te ne
Privātmāju,savrupmāju ‘sētnieki’ strādā kā iepriekš. RD centralizētā tīrīšana daudzdzīvokļu kolektīvā ipašuma mājās ir totāli izgāzusies, nu tāds rezultāts PRO aktivitātēm
@RigasDome Rīga ir netīra un to visi redz! Neiet tie darbi uz priekšu, nemaz. Pavirša attieksme un rezultāta nav! Bēdīgi! 😔🫣❄️🇱🇻
Dome skaidro, ka sētniekam pēc traktoriņa jāpiepucē tikai detaļas. Vienlaikus, neeksistē grafiks, kad šie aizrūks gar tavu māju. Daži sētnieki nospļaujas, tīra visu, vairums – tikai nospļaujas. Stulbi abējādi.
Kāpēc tīrīt, ja katru gadu ir 'viss slikti'? Rezultāts taču vienāds – sūdzības, neapmierinātība, tad kāpēc lieki ieguldīties?
Tikmēr ir iedzīvotāji, kas nolemj rīkoties paši! Kāda iedzīvotāja pati ņēma grožus savās rokās un ar lāpstu devās tīrīt centra rajona ietves.
Labdien, tauta mīļā.
Rīt no plkst 11 būšu centrā ar lāpstu. Rakstiet komentārā kur netīra ietve, attēlā apvilktā zonā, un došos satīrīt. pic.twitter.com/rnwueGc2dY
Pagaidām esmu kopumā notīrījusi 3 mājām ietves un vienu gājēju pāreju. Gājusi pa Valdemāra ielu, bruņinieku ielu, Tērbatas ielu un artilērijas ielu. Visvairāk darba bija artilērijas ielā. Esmu gatava vēl 5h klaiņot ar lāpstu. ZIŅOJIET KUR NETĪRS LŪDZU pic.twitter.com/eo8gaRYAw8
Galu galā jautājums par sētniekiem nav tikai par sniegu vai netīrām ietvēm. Tas ir par pilsētas pārvaldību, iedzīvotāju gaidām un to, kā mēs kopā varam uzturēt vidi, kurā ir droši un patīkami dzīvot.