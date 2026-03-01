Foto: LETA

"Visvairāk darba bija Artilērijas ielā!" Rīgas iedzīvotāja ņem grožus savās rokās – kādam taču ietves ir jātīra, vai ne?

1. marts 2026
Šogad, kā nevienu citu gadu, iedzīvotāji uzdod jautājumu – kas noticis ar sētniekiem, kur viņi ir? Vai tiešām Rīgā vairs neviens netīra ietves, un kāpēc pilsētas uzturēšana šķiet kļuvusi tik haotiska?

Šķiet, ka sociālajos tīklos diskusijas par netīrītajām ietvēm nekad nav bijušas tik aktuālas kā šogad – Cilvēki dalās gan dusmās, gan ironijā, gan praktiskos risinājumos.

Šis jautājums atbalso daudzu rīdzinieku sajūtas. Pašvaldība skaidro, ka sniegs tiek tīrīts un izvests tur, kur tas traucē satiksmei vai gājējiem, bet ne visur uzreiz. Ja sniega kaudzes netraucē, tās var palikt uz vietas, lai resursi tiktu izmantoti racionāli.

Pašvaldība skaidro, ka sākoties siltākam laikam, sniegs galvaspilsētas ielās tiek izvests no tām vietām, kur tas traucē autoplūsmai vai gājējiem. Intensīvas snigšanas un visas ziemas sezonas laikā sniegs tiek novirzīts uz brauktuves malām vai citviet, kur tas netraucē satiksmei, vienlaikus atstājot pietiekami lielu zonu gājēju kustībai. Ja sniegs netraucē ne satiksmei, ne gājējiem, tas netiek izvests, lai nodrošinātu racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu.

Kāda sociālā tīkla “X” lietotāja norāda, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nereti sagaida, ka visu izdarīs kāds cits.

Šis komentārs atgādina – pilsētas tīrība nav tikai sētnieku vai pašvaldības atbildība. Tā ir arī iedzīvotāju attieksme. Privātmāju īpašnieki parasti tīra paši, bet daudzdzīvokļu māju pagalmi un ietves ir koplietošanas teritorijas, kur atbildība dalās. Ja katrs izdarītu mazliet, kopējais rezultāts būtu labāks.

Ekonomiskais arguments arī, protams, nav mazsvarīgs.

Tikmēr ir iedzīvotāji, kas nolemj rīkoties paši! Kāda iedzīvotāja pati ņēma grožus savās rokās un ar lāpstu devās tīrīt centra rajona ietves.

Galu galā jautājums par sētniekiem nav tikai par sniegu vai netīrām ietvēm. Tas ir par pilsētas pārvaldību, iedzīvotāju gaidām un to, kā mēs kopā varam uzturēt vidi, kurā ir droši un patīkami dzīvot.

