19:04, 19. februāris 2026
Februāra pēdējās nedēļas sākumā visā Latvijā gaidāms atkusnis, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Šīs nedēļas sākumā vēl tika aizvadītas aukstas naktis, kad vietām dienvidu rajonos termometra stabiņš noslīdēja zem -30 grādu atzīmes. Nedēļas otrajā pusē Latvijā pakāpeniski ieplūdīs siltāka gaisa masa un gaisa temperatūra ievērojami paaugstināsies.

Tuvākajās naktīs valsts austrumos gaiss vēl atdzisīs līdz -10, -14 grādiem, bet nedēļas izskaņā un nākamās nedēļas sākumā jau visā valstī gaidāms atkusnis.

LVĢMC vērtējumā, tuvākajās dienās laika apstākļi “kļūs dinamiski” – daudzviet Latvijā gaidāmi nokrišņi, sākumā vairāk snigs, bet, gaisam iesilstot, nokrišņi pāries slapjā sniegā un lietū. Atsevišķās dienās piekrastē vējš kļūs brāzmains.

Piektdien debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies. Naktī vietām gaidāms neliels sniegs, savukārt diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī būs -9, -14 grādi, piekrastē būs siltāks, dienā gaiss iesils līdz -2, -7 grādiem, bet valsts rietumos līdz pat +1, -2 grādiem.

Sestdien debesis vēl vietām skaidrosies, bet no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs sniegu un slapju sniegu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, no nakts otrās puses piekrastē vējš pastiprināsies un brāzmās sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē (m/s). Gaisa temperatūra naktī būs -6, -11 grādi, Kurzemē un piekrastē -2, -6 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz -1, -4 grādiem.

Svētdien mākoņu sega jau pilnībā aizklās debesis un Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona – naktī galvenokārt gaidāms sniegs, kas dienā pāries slapjā sniegā un lietū. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš. Pakāpeniski ieplūstot siltākai gaisa masai, naktī gaiss atdzisīs tikai līdz -1, -6 grādiem, bet diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra jau būs plusos, proti, +1, +3 grādu robežās.

Februāra pēdējās nedēļas sākumā gaisa temperatūra joprojām saglabāsies siltāka kā līdz šim, vietām termometra stabiņš svārstīsies ap nulles atzīmi, taču atsevišķās dienās, īpaši diennakts tumšajā laikā, gaisa temperatūra joprojām saglabāsies mīnusos. Ik pa laikam gaidāmi nokrišņi – gan slapjš sniegs, gan lietus.

Cilvēkiem prieks par pavasara tuvošanos mijas ar nepatiku pret slapjdraņķi

Sociālajā tīklā “Threads” cilvēki gan ar sajūsmu reaģējuši uz ziņu, ka Latvijā pakāpeniski ieplūdīs siltāka gaisa masa, gan arī ar sava veida nepatiku, bet tikai tāpēc, ka tas nozīmēs slapjdraņķi un “šļuru” zem kājām.

Vēl kāds izsakās, ka priecāties vēl pāragri – ar laika prognozēm, kā zināms, visādi tomēr var būt.

