Solovjovs Krievijas iedzīvotājiem pateicis Kremlim neērtu patiesību 0
Kremļa propagandas rupors Vladimirs Solovjovs negaidīti sāka runāt par nopietnām ekonomiskām problēmām Krievijā, vēsta medijs “Dialog.ua”.
Viens no galvenajiem Krievijas režīma propagandistiem Vladimirs Solovjovs pēkšņi atzina Krievijas ekonomiskās problēmas un publiski par to runāja vienā no saviem raidījumiem.
Propagandists pauda visai Krievijas sabiedrībai neērtu patiesību par valsts ekonomisko situāciju. Konkrēti, viņš pieskārās banku sektoram un norādīja uz milzīgo parādu slogu, ar ko saskaras iedzīvotāji.
“Es nesaprotu, ko bankas iesaka – ņemt kredītus ar tādām procentu likmēm, ka, tos ņemot, uzreiz jāpārdod niere. Ko mēs cenšamies panākt? Rīkot 156. nevajadzīgo konferenci ar megaregulatora (acīmredzot, ar to domāta Centrālā banka – red.) piedalīšanos, kurš cilvēkiem pateiks, ka tas, ko viņi redz, nav balts, bet gan melns. Tikai neejiet uz veikalu. Visa megaregulatora darbība atgādina filmu “Neskaties augšup”,” sacīja propagandists.
Solovjovs arī prātoja, ko pēc kara darīs krievu okupanti, kuriem paveiksies atgriezties no Ukrainas, jo viņi ir pieraduši par dalību karā saņemt 200 000 rubļu mēnesī, un šādas algas Krievijā nav pieejamas.
Viņš piebilda, ka pat Maskavā iedzīvotāju naudas trūkuma dēļ pašlaik tiek slēgti mazie un vidējie uzņēmumi, tostarp veikali un restorāni.
Solovjovs arī kritizēja varas iestādes par mēģinājumiem uzlabot ekonomisko ainu.
“Un kāds ir viņu mērķis? Galvenais ir izvairīties no tādu gudru vārdu kā “stagflācija” lietošanas. Vai, ja mēs nevaram cīnīties ar šiem muļķīgajiem rādītājiem, tad sauksim to par “tehnisku” – mums nav recesija, bet gan tehniska recesija. Un kas tajā ir tehnisks?” jautāja propagandists.