Gatis Liepiņš, Saeimas deputāts (JV), Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” stingri norādīja, ka, runājot par visā Eiropā saasinājušos problēmu par patvēruma meklētājiem no trešajām valstīm un to izdalīšanu pa visām ES valstīm, “mēs piespiedu kārtā neuzņemsim nevienu patvēruma meklētāju un arī netaisāmies maksāt par atteikšanos!”

Tāda esot G. Liepiņa partijas pozīcija. Tiesa gan, kā atgādina raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs, šī nostāja radās pēc tam, kad “Nacionālā apvienība” nāca klajā ar krasu viedokli šajā jautājumā.

Tas ir – ka Latvijai primāri jārūpējas par savu pilsoņu drošību un labklājību, bet patvēruma meklētāju uzņemšana jāierobežo vai jāaptur, īpaši, ja tā notiek obligātu ES kvotu ietvaros. Tāpat jāpastiprina robežkontrole un jānovērš nelegālā migrācija.

NA pārstāve Ināra Mūrniece arī nesen atzina, ka tikai tādēļ šai valdībai beidzot radusies skaidra nostāja šajā jautājumā, jo Polija un Lietuva to definējušas jau krietni agrāk.

Pievienotajā video skatieties plašāku skaidrojumu, jo G. Liepiņš norāda, ka tā gluži neesot.

