Džastins Trudo
Foto. Scanpix/LETA/REUTERS/Carlos Osorio/Pool

Pasaules iekārojamākais šķirtenis būs strauji savaņģots? Tuvinieki uz viņiem skatās ar patiesām bažām 0

LA.LV
18:44, 21. februāris 2026
Amerikāņu dziedātājas Keitijas Perijas tuvākie ļaudis ir sajūsmā un vienlaikus arī ļoti uztraukti par to, cik strauji attīstās viņas romāns ar bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo (Justin Trudeau).

Radar Online avoti ziņo, ka dziedātāja it kā plāno apprecēt savu jauno mīļoto un pat radīt dāvāt bērnu. Tomēr Perijas draugi un tuvinieki bažījas, ka viņa pārāk steidzas, jo kopš šķiršanās no aktiera Orlando Blūma nav pagājis pat gads.

„Viņa bija kopā ar Orlando gandrīz desmit gadus, un tūlīt pēc šķiršanās sāka satikties ar Džastinu – bez pauzes, bez pārdomām. Un pēkšņi viņš kļuvis par visu viņas pasauli,” stāsta kāds avots.

Šķiršanās no Blūma, piecgadīgās meitas Deizijas Dovas tēva – notika pagājušajā vasarā, pēc deviņiem kopā pavadītiem gadiem (ieskaitot pārtraukumus un atkalapvienošanos). Drīz vien pēc tam Perija un Trudo tika pamanīti kopā uz jahtas pie Santabarbaras krastiem, un pēc tam viņi vairs neslēpa savas attiecības.

„Tas ir mazliet satraucoši, jo viņa nekad neapstājās, lai atvilktu elpu vai pienācīgi apstrādātu šķiršanos. Bet Keitija nevēlas neko tādu dzirdēt. Viņa turpina apgalvot, ka nekad nav bijusi laimīgāka,” piebilst avots.

Interesanti fakti par pāra romānu, kas pēdējā laikā aktīvi apspriests medijos: pirmais publiskais randiņš notika 2025. gada jūlijā Monreālā, kur Trudo apmeklēja Perijas koncertu un dziedāja līdzi no skatītāju rindām.

Attiecības kļuva oficiālas 2025. gada oktobrī Parīzē – Perijas 41. dzimšanas dienā, kad abi tika nofotografēti, turoties rokās.

Decembrī Perija vietnē Instagram ievietoja “hard-launch” attiecības, publicējot foto un video no kopīga ceļojuma uz Tokiju.

Pāris nesen arī dalījies romantiskos foto no slēpošanas brauciena un kopīgiem atpūtas brīžiem, kas tikai pastiprināja baumas par abu nākotnes plāniem. Sociālajos tīklos izplatījās arī baumas par grūtniecību, taču tās nav apstiprinātas un tiek uzskatītas par nepamatotām spekulācijām.

Tikmēr Džastina Trudo bijusī sieva Sofija Greguāra, ar kuru viņam ir trīs bērni, iepriekš atklāti komentējusi viņa jaunās attiecības, paužot atbalstu un vēlmi, lai visi būtu laimīgi.

