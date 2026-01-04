“Mēs negribam geto rajonus, kuros nebrauc ne ātrā palīdzība, ne policija!” Nelegālās imigrācijas reidos noķerti arī Interpola meklētie 0

17:51, 4. janvāris 2026
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA) TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norādīja, ka nelegālās imigrācijas apkarošana galvaspilsētā tiek īstenota kā pastāvīgs un koordinēts darbs, iesaistot vairākas valsts un pašvaldības institūcijas.

Pēc Ratnieka teiktā, imigrācijas kontroles uzdevumu izpildē piedalās pašvaldības policija, Valsts policija, Valsts robežsardze un citas iestādes. Pašvaldības policija veic pastiprinātas pārbaudes pulcēšanās vietās, un kontroles periodā Rīgā pārbaudītas aptuveni 1400 personas.

“Kopumā – tikai pašvaldības policija – šogad aizturējusi 38 personas. Dažādās vietās – zem tiltiem, mežos un vēl citur paslēpušos,” informēja Ratnieks.

Vicemērs minēja arī sabiedrības iesaisti, norādot uz gadījumu, kad drosmīga taksometra vadītāja, konstatējot iespējamu nelegālu imigrantu klātbūtni, nogādāja personas policijas iecirknī. Tas apliecina, ka pastāv arī sabiedrības iekšējā kontrole, uzsvēra vicemērs.

Ratnieks informēja, ka kontroles pasākumu laikā aizturētas arī personas, kuras atradās Interpola meklēšanā, tostarp ar augstu bīstamības līmeni.

“Vēl, kas ir svarīgi – esam noķēruši trīs personas, kas ir Interpola meklēšanā, dažas pat ar trīs izsaukuma zīmēm. Līdz ar to mēs šo lietu turpināsim. Tas ir sistēmisks darbs. Tā nav akcija, kā tika minēts iepriekš – tas ir reāls, sistemātisks darbs, kuru mēs turpinām.”

Vicemērs uzsvēra, ka šādi reidi jau šobrīd mazina nelegālo imigrantu vēlmi doties uz Rīgu. “Tā ir labā ziņa,” viņš sacīja.

Vienlaikus viņš norādīja, ka pašvaldība var ietekmēt tikai nelegālo imigrāciju, savukārt legālās imigrācijas regulēšanai nepieciešami grozījumi likumos, kas ir Saeimas kompetencē.

“Mēs esam izveidojuši izmeklēšanas komisiju, kura meklēs, kādā veidā šīs te personas legāli šeit ierodas, apvieno savas ģimenes.

Man viens cilvēks, pat ne no Rīgas – krietni tālu no Rīgas, stāstīja, ka viņam ir veikaliņš, kuru viņš gatavs izīrēt. Atnāk trešo valstu pilsoņu studentiņš un saka: “Es te gribu izveidot ēstuvi.” Viņam prasa: “Kur tad naudiņu ņemsi?” Uz ko viņš atbild: “Bet ziniet, man Indijā 500 radinieki “sametīsies””, un tad viņi pa vienam te ieradīsies.

Nē, šādam te principam mēs absolūti velkam strīpu pāri. Nedrīkst tādas lietas notikt. Mūsu zeme, mēs esam visādos veidos cietuši – nē, šo te imigrācijas nelaimi mēs nevaram pieļaut tā, kā tas ir noticis Eiropā. Mēs negribam geto rajonus, kuros nebrauc ne ātrā palīdzība, ne pasts, ne policija,” izteicās Ratnieks.

