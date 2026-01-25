Horoskopi no 26. janvāra līdz 1. februārim. Šonedēļ gatavība ieklausīties citos atvērs jaunas iespējas 0
Auns
Šonedēļ tev, šķiet, nāksies daudz uzmanības veltīt apkārtējiem. Ja ilgojies pēc piedzīvojumiem un adrenalīna, nāksies nedaudz piebremzēt. Šī nedēļa nebūs īstais brīdis pārgalvīgiem eksperimentiem. Nedēļas nogalē iepriecini savus tuviniekus, citādi iespējama neskaidrība, aizvainojumi un aizkaitinājums.
Vērsis
Šonedēļ iespējamas nestandarta situācijas, ar kurām tu veiksmīgi tiksi galā, pateicoties atjautībai un izlēmībai. Vērojams panākumu potenciāls zinātniskajā un radošajā darbībā. Centies pildīt savus pienākumus savlaicīgi. Strīdi un skaidrošanās neko nedos, labāk izlīdzināt asus stūrus. Brīvdienas velti mājai un bērniem, kā arī atpūtai.
Dvīņi
Radoša un auglīga nedēļa. Veiksmīgi būs gan ceļojumi, gan komandējumi. Trešdien gaidāmas pozitīvas ziņas, kas veicinās garīgo un karjeras izaugsmi. Personīgajā dzīvē valda savstarpēja sapratne un sirsnīgas emocijas. Šis laiks nes iedvesmu un ļauj piepildīt iepriekš izlolotas vēlmes. Pastāv iespēja virzīties tuvāk saviem mērķiem.
Vēzis
Šonedēļ ieteicams pievērst uzmanību saviem izteikumiem un attieksmei pret apkārtējiem. Pārāk kritisks skatiens var radīt spriedzi gan darbā, gan personīgajās attiecībās. Vērtējot citus, ir vērts atcerēties arī par paša nepilnībām. Pacietība un iejūtība palīdzēs saglabāt harmoniju. Tajā pašā laikā esi drošs un izlēmīgs, īpaši situācijās, kur nepieciešamas organizatoriskas prasmes.
Lauva
Šonedēļ būtu vēlams mazāk laika veltīt apkārtējiem un vairāk – sev. Pirmkārt, tu to esi pelnījis, otrkārt – tā vieglāk būs saprast situāciju, ko steigā saprast nebūtu iespējams. Darbā izvairies no atklātiem konfliktiem un atriebības izpausmēm.
Jaunava
Šonedēļ iespējamas negaidītas pārmaiņas tavā karjerā un finanšu jomā. Vai tās būs labvēlīgas, atkarīgs no tavas centības. Ja panākumi nāks viegli, tev vajadzēs saprast, kas tieši palīdzēja tos sasniegt, lai vajadzības gadījumā spētu tos atkārtot. Brīvdienās zvaigznes iesaka mazināt emocijas un ieklausīties saprāta balsī.
Svari
Tavi panākumi ir apsveicami, bet pienācis laiks virzīties tālāk, uz jaunu, interesantu posmu. Atceries par saviem radiem un seniem draugiem. Šis ir labs laiks izlīgumiem un attiecību atjaunošanai. Priecīgi notikumi iespējami arī saistībā ar taviem bērniem. Veiksmīgākās dienas – otrdiena un piektdiena.
Skorpions
Šonedēļ spēsi atrisināt visgrūtākos, gandrīz neiespējamos uzdevumus. Tas ir aktīvas rīcības un ātras reakcijas laiks – netērē to veltīgi. Visa nedēļa sola interesantus piedāvājumus darba jomā. Brīvdienās iespējami patīkami ceļojumi.
Strēlnieks
Pirmdien iespējams darba brauciens, kas palīdzēs paplašināt kontaktu loku un pavērs jaunas iespējas. Mēģini iemācīties klausīties un dzirdēt citus, tā iegūsi daudz vērtīgu atziņu un kļūsi gudrāks. Centies mazināt savu trauksmi un saglabāt pozitīvu noskaņojumu.
Mežāzis
Šobrīd izcelties palīdzēs spēja pielāgoties un rīkoties radoši, ar šādu pieeju iespējams gūt ievērojamus panākumus. Atļauj sev vairāk brīvības un spontanitātes – apstākļi būs tev labvēlīgi. Šis ir piemērots laiks, lai darītu to, kas sagādā prieku. No tuvākajiem var sagaidīt sirsnīgu atbalstu, taču arī tavu panākumu mēraukla būs spēja būt atklātam un dāsnam attiecībās ar citiem.
Ūdensvīrs
Tu vari īstenot senus plānus, ja būsi aktīvs un sabiedrisks. Radīsies iespēja sevi pierādīt jaunā jomā, kas var nest papildus ienākumus. Nedēļas otrā puse būs piemērota praktiskiem jautājumiem, īpaši mājas lietu sakārtošanai un sen atliktu darbu paveikšanai. Ieteicams pievērst pastiprinātu uzmanību bērniem, jo šobrīd viņiem var būt vajadzīgs tavs padoms vai klātbūtne, lai izvairītos no nevēlamas ietekmes.
Zivis
Tev šonedēļ veiksies gan karjerā, gan mīlestībā. Neuzbāzīga attieksme un gatavība ieklausīties citos atvērs jaunas iespējas un stiprinās savstarpējo sapratni. Prātīgi un pārliecinoši izklāstīts viedoklis palīdzēs risināt ar ilgtermiņa sadarbību saistītus jautājumus un radīs stabilāku darba vidi. Brīvdienas nesīs emocionālu tuvību un saskaņu attiecībās.