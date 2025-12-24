Ko apņemsies katras zodiaka zīmes pārstāvis Jaunajā gadā, bet aizmirsīs jau 2. janvārī? Ūdensvīri īpaši izcelsies 0
Jauns gads, jaunas apņemšanās! Vai arī tu, malkojot citronūdeni, tā sev saki 1. janvāra rītā, domājot, ka šogad viss būs citādi? Bet ļausimies realitātei – zvaigznes jau zina, ka tu apņemsies kaut ko lielu… un aizmirsīsi to vēl pirms februāra.
Tāpēc mākslīgais intelekts pēc mūsu lūguma sagatavojis visnotaļ interesantu sarakstu ar tipiskajām lietām, ko cilvēki apņemas Jaunajā gadā, bet mēs labi zinām, kā tas beidzas…
Auns
Apņemšanās: “Šogad es kļūšu pacietīgāks, nesteigšos, ļaušu citiem runāt.”
Realitāte: Jau 3. janvārī pārtrauksi kolēģi prezentācijas vidū ar vārdiem “Ok, bet ātrāk, lūdzu, mums nav visa diena!”. Auns ir uguns zīme, un tā neprot… lēni. Tavs “apdomāt” nozīmē “doties cīņā 10 sekundes pēc idejas dzimšanas”. Apņēmības tev netrūkst – tikai pauzes pogas gan.
Vērsis
Apņemšanās: “Es sākšu ēst veselīgi, gatavošu mājās un pārtraukšu dzīvot izšķērdīgi.”
Realitāte: Nu jā… līdz brīdim, kad ieraudzīsi, ka tavs iecienītais siera izlase komplekts veikalā ir ar atlaidi. Vērsis dievina komfortu. Veselīga pārtika ir jauka, bet vai tā tiešām spēj konkurēt ar trifeļu eļļu, krēmīgu pastu un vakariņām gultā?