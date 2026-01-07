Smako? Šie vienkāršie soļi padarīs tavu koka dēlīti atkal jaunu 0
Cilvēki arvien vairāk virtuvē izvēlas lietot koka dēlīšus, ne plastmasas. Taču koks ir porains, un ar laiku dēlis var absorbēt smakas (piemēram, pēc sīpoliem, ķiplokiem, zivīm) mitrumu un netīrumus, īpaši, ja dēli regulāri izmanto. Taču tas ir mīts, ka koka dēļus ir grūti notīrīt.
Cilvēki tos mēdz kopt dažādi – kāds liek trauku mazgājamajā mašīnā, bet tas tomēr nebūs īpaši prātīgi. Koka dēļa ievietošana trauku mazgājamā mašīnā vai ilgstoša mērcēšana ūdenī var izraisīt koka deformāciju, saplīšanu vai nolietošanos.
Lai koka dēlis paliktu higiēnisks, izturīgs un patīkams lietošanai — tam nepieciešama pareiza un regulāra kopšana, nevajadzētu gaidīt, ka smakas un traipi pazudīs paši no sevis.
Vienkārši soļi faktiski var atjaunot koka dēlīša izskatu.
Kā pareizi tīrīt un atjaunot koka dēli
Vispirms tiek ieteikts noslīpēt koka virsmu ar smilšpapīru. Tas izlīdzinās dēli un padarīs redzamos griezumus mazāk pamanāmus.
Tālāk jums ir jāatbrīvojas no nepatīkamās smakas. Lai to izdarītu, izmantojiet sāli un citronu. Uzkaisiet sāli uz dēļa un enerģiski berzējiet to ar citrona pusīti.
Pēc tam noslaukiet dēli sausu un apsmidziniet to ar šķīdumu, kas sastāv no etiķa un ūdens. Visbeidzot, ierīvējiet dēli ar linsēklu eļļu, lai atjaunotu tā spīdumu.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.