Nosauktas zivis, no kuru ēšanas vecāka gadagājuma cilvēkiem vajadzētu izvairīties – lūk, kāpēc 0
Zivis tiek uzskatītas par vienu no veselīgākajiem produktiem ikdienas uzturā. Tās satur vērtīgas omega 3 taukskābes, olbaltumvielas un dažādus mikroelementus, kas palīdz uzturēt normālu sirds, asinsvadu un smadzeņu darbību. Taču ārsti brīdina, ka ne visi zivju produkti senioriem ir vienlīdz piemēroti, un dažus no tiem ieteicams lietot ļoti reti vai pat pilnībā izslēgt no ēdienkartes.
Speciālisti īpaši iesaka piesardzīgi izturēties pret kūpinātu skumbriju un citām trekno zivju kūpinātajām versijām. Lai arī šādas zivis daudziem šķiet ļoti garšīgas un sātīgas, tās satur lielu daudzumu sāls, tauku un dažādu vielu, kas rodas kūpināšanas procesā. Tieši tas var radīt papildu slodzi organismam, īpaši cilvēkiem gados.
Ārsti skaidro, ka vecumdienās organisms daudz lēnāk izvada lieko sāli un grūtāk pārstrādā ļoti treknu pārtiku. Regulāra kūpinātu zivju lietošana var veicināt paaugstinātu asinsspiedienu, tūsku un sirds un asinsvadu problēmu saasināšanos. Turklāt pārmērīgs sāls daudzums uzturā var negatīvi ietekmēt arī nieru darbību, kas senioriem bieži jau tā ir jutīgāka.
Speciālisti pievērš uzmanību arī tam, ka kūpināšanas laikā produktos var veidoties vielas, kuras organismam nav īpaši labvēlīgas. Tāpēc ārsti iesaka kūpinātas zivis uzturā atstāt tikai kā retu našķi, nevis ikdienas ēdienu. Jo īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem ar sirds slimībām, paaugstinātu asinsspiedienu vai nieru problēmām.
Tikmēr daudz veselīgāka izvēle senioriem ir cepta, sautēta vai vārīta zivs. Dietologi iesaka uzturā biežāk iekļaut heku, mintaju, zandartu, foreli un nelielos daudzumos arī lasi. Šīs zivis organismu nodrošina ar vērtīgām uzturvielām, vienlaikus nepārslogojot gremošanas sistēmu.
Īpaši svarīgas ir omega 3 taukskābes, kas palīdz uzturēt smadzeņu darbību, samazināt iekaisuma procesus un uzlabot sirds veselību. Senioriem tās var palīdzēt saglabāt labāku pašsajūtu un enerģiju ikdienā. Tāpēc ārsti uzsver, ka zivis no uztura izslēgt nevajag, svarīgākais ir izvēlēties piemērotākos produktus un gatavošanas veidus.
Speciālisti iesaka zivis ēst aptuveni divas līdz trīs reizes nedēļā. Vislabāk tās kombinēt ar dārzeņiem, zaļumiem un vieglām piedevām, kas nepārslogo organismu. Tāpat ļoti svarīgi pievērst uzmanību produkta kvalitātei un izvairīties no pārāk sāļām, pārlieku sausām vai stipri apstrādātām zivīm.
Ārsti atgādina, ka veselīgs uzturs senioru vecumā var būt viens no galvenajiem faktoriem, kas palīdz saglabāt labu pašsajūtu un samazināt dažādu slimību risku. Tieši tāpēc uztura izvēlē ieteicams pievērst uzmanību ne tikai produktu garšai, bet arī tam, kā tie ietekmē organismu ilgtermiņā.