Kardiologs nosauc 3 produktus, kurus nekad nedod saviem bērniem: “Tie var ietekmēt sirds veselību nākotnē” 0
Par pieaugušo uzturu un tā ietekmi uz veselību tiek runāts bieži, taču daudz retāk uzmanība tiek pievērsta tam, ko ikdienā ēd bērni. Tikmēr speciālisti uzsver, ka tieši bērnībā veidojas ēšanas paradumi, kas cilvēku var pavadīt visu turpmāko dzīvi.
Sirds asinsvadu slimību speciālists un intervencionālais kardiologs Sandžajs Bodžradžs no Kalifornijas, kurš audzina trīs pusaugu meitas, atzīst, ka atrast bērniem veselīgas, ātri pagatavojamas un vienlaikus garšīgas maltītes nebūt nav viegli. Tomēr viņš uzskata, ka pūles ir tā vērtas.
“Es vēlos, lai viņas dzīvotu ilgi un būtu veselas, tāpēc tagad mēs daudz rūpīgāk izvērtējam, ko liekam uz galda,” skaidro ārsts.
Viņš atklājis trīs produktu grupas, kuras saviem bērniem cenšas nedot vai dot pēc iespējas retāk, jo tās ilgtermiņā var nelabvēlīgi ietekmēt sirds un asinsvadu veselību.