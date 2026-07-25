Foto. pexels.com Tima Miroshnichenko

Kardiologs nosauc 3 produktus, kurus nekad nedod saviem bērniem: “Tie var ietekmēt sirds veselību nākotnē” 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:00, 25. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Par pieaugušo uzturu un tā ietekmi uz veselību tiek runāts bieži, taču daudz retāk uzmanība tiek pievērsta tam, ko ikdienā ēd bērni. Tikmēr speciālisti uzsver, ka tieši bērnībā veidojas ēšanas paradumi, kas cilvēku var pavadīt visu turpmāko dzīvi.

Kokteilis
Vai zināt, cikos piedzimāt? Atbilde var atklāt rakstura īpašības, kuras paši nebijāt pamanījuši
Veselam
Šie ikdienas produkti var palīdzēt cīņā ar augstu asinsspiedienu – ārsti nosauc 11 labākos
RAKSTA REDAKTORS
75 gadus veca latviešu pensionāre uzaicina 500 viesus uz kāzām, kurām nav lemts notikt. Aiz ielūgumiem slēpjas smaga ģimenes traģēdija
Lasīt citas ziņas

Sirds asinsvadu slimību speciālists un intervencionālais kardiologs Sandžajs Bodžradžs no Kalifornijas, kurš audzina trīs pusaugu meitas, atzīst, ka atrast bērniem veselīgas, ātri pagatavojamas un vienlaikus garšīgas maltītes nebūt nav viegli. Tomēr viņš uzskata, ka pūles ir tā vērtas.

“Es vēlos, lai viņas dzīvotu ilgi un būtu veselas, tāpēc tagad mēs daudz rūpīgāk izvērtējam, ko liekam uz galda,” skaidro ārsts.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas jums beigsies ļoti slikti!” Tramps izsaka asu brīdinājumu divām valstīm
“Gribēju iziet pastaigāties pa piemājas mežu. Laikam neiešu!” Imantā manīti vairāki lāči
Veselam
Šie ikdienas produkti var palīdzēt cīņā ar augstu asinsspiedienu – ārsti nosauc 11 labākos

Viņš atklājis trīs produktu grupas, kuras saviem bērniem cenšas nedot vai dot pēc iespējas retāk, jo tās ilgtermiņā var nelabvēlīgi ietekmēt sirds un asinsvadu veselību.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Daudzi to dara ieraduma dēļ: 5 pārtikas produkti, kurus pirms lietošanas patiesībā nav nepieciešams skalot
Veselam
Jūties noguris, nav spēka un āda kļūst bāla? 6 pārtikas produkti, kas paaugstinās dzelzs līmeni organismā
Veselam
Veselā miesā vesels gars! Nosaukti 14 pārtikas produkti, kuri tiek uzskatīti par visveselīgākajiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.