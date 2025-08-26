#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Visegrád 24

Igaunijā atrastas trieciendrona atlūzas, notikuma vietā izveidojies arī eksplozijas krāteris 0

LETA/LA.LV
16:40, 26. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Tartu apriņķa Elvā atrastas trieciendrona atlūzas, un notikuma vietā redzams arī eksplozijas krāteris, otrdien paziņoja Igaunijas Drošības policijas (KaPo) ģenerāldirektors Margo Pallosons. Pirmdienas pēcpusdienā tās pamanījis vietējais zemnieks.

Reklāma
Reklāma
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Pasauli nākamgad gaida vēl šausminošāki pārbaudījumi: gaišreģes Vangas prognozes 2026. gadam 1
Viņš bija nobadināts, jo viņa barošana prasa laiku… Šokējošs stāsts par notiekošo valsts pansionātā
Lasīt citas ziņas

Kā žurnālistiem preses konferencē teica Pallosons, kāds vietējais iedzīvotājs ārkārtas situāciju dienestus pirmdienas pēcpusdienā informēja par trieciendrona atlūzām, kas atrastas pie Vertsjerva ezera Elvas lauku apkaimē.

Incidentā cilvēki nav cietuši, apstiprināja KaPo vadītājs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Ir vienas krāsas rozes, kuras nekad nevajadzētu dāvināt savai mūža mīlestībai
Trampam Nobela prēmija nespīd? Nosaukti 5 iemesli, kāpēc Putins nekad nepārtrauks karu
Veselam
Zinātnieki atklājuši “triku”, kas ļauj zaudēt pusotru kilogramu mēnesī bez piepūles

Drošības policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka bezpilota lidaparāts Igaunijas teritorijā nogāzās agri svētdienas rītā.

“Pamatojoties uz sākotnējo informāciju, mums ir pamats uzskatīt, ka tas varētu būt Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķiem Krievijas iekšienē, taču Krievija, izmantojot GPS traucējumus un citus elektroniskos līdzekļus, novirzīja to no kursa un tas nonāca Igaunijā,” sacīja Pallosons.

Viņš piebilda, ka tas bija militārais drons ar sprāgstvielām, kas arī eksplodēja.

“Ja drons būtu ietriecies dzīvojamā ēkā, tas būtu nodarījis lielus postījumus,” atzina Pallosons.

Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs teica, ka objektus, kas lido augstāk par 300 metriem, var konstatēt Igaunijas aizsardzības spēku gaisa novērošanas centrs, bet objektus, kas lido zemāk, var noteikt Policijas un robežsardzes departaments.

Iekšlietu ministrs Igors Taro piebilda, ka Policijas un robežsardzes departaments uzrauga ārējo robežu ar Krieviju un ka radara novērošana tiek veikta visā ūdenstilpju garumā.

“Galvenā nepieciešamība ir uzraudzīt ūdenstilpes. Tas ir arī iemesls, kāpēc mēs esam ilgi runājuši par nepieciešamību attīstīt dronu mūri, lai mēs varētu palielināt kontroles kapacitāti uz robežas un arī uzraudzīt iekšzemi,” sacīja Taro.

Svētdienas agrā rītā Ukraina uzbruka mērķiem Krievijas Ļeņingradas apgabalā, arī Ustjlugas ostai netālu no Igaunijas robežas. Igaunijas robežsardze novēroja arī citu dronu, kas lidoja virs Peipusa ezera.

Pēdējo mēnešu laikā no Baltkrievijas lidojoši droni ir pārkāpuši Latvijas, Lietuvas un Polijas gaisa telpu. Šī ir pirmā reize, kad līdzīgs incidents ir reģistrēts Igaunijā.

Reklāma
Reklāma

2022. gada novembrī divi civiliedzīvotāji gāja bojā, kad Ukrainas pretgaisa aizsardzības raķete nokrita pie Pševodovas ciema, netālu no Polijas robežas ar Ukrainu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Netālu no Igaunijas robežas – Peipusā – nogāzies drons
Drons, visticamāk, bija ienaidnieka… poļi publisko pirmos minējumus par vakardienas sprādzienu
Lietuvā nokritušais drons bija aprīkots ar sprāgstvielām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.