Igaunijā atrastas trieciendrona atlūzas, notikuma vietā izveidojies arī eksplozijas krāteris 0
Tartu apriņķa Elvā atrastas trieciendrona atlūzas, un notikuma vietā redzams arī eksplozijas krāteris, otrdien paziņoja Igaunijas Drošības policijas (KaPo) ģenerāldirektors Margo Pallosons. Pirmdienas pēcpusdienā tās pamanījis vietējais zemnieks.
Kā žurnālistiem preses konferencē teica Pallosons, kāds vietējais iedzīvotājs ārkārtas situāciju dienestus pirmdienas pēcpusdienā informēja par trieciendrona atlūzām, kas atrastas pie Vertsjerva ezera Elvas lauku apkaimē.
Incidentā cilvēki nav cietuši, apstiprināja KaPo vadītājs.
Drošības policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka bezpilota lidaparāts Igaunijas teritorijā nogāzās agri svētdienas rītā.
“Pamatojoties uz sākotnējo informāciju, mums ir pamats uzskatīt, ka tas varētu būt Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķiem Krievijas iekšienē, taču Krievija, izmantojot GPS traucējumus un citus elektroniskos līdzekļus, novirzīja to no kursa un tas nonāca Igaunijā,” sacīja Pallosons.
“Ja drons būtu ietriecies dzīvojamā ēkā, tas būtu nodarījis lielus postījumus,” atzina Pallosons.
Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs teica, ka objektus, kas lido augstāk par 300 metriem, var konstatēt Igaunijas aizsardzības spēku gaisa novērošanas centrs, bet objektus, kas lido zemāk, var noteikt Policijas un robežsardzes departaments.
Iekšlietu ministrs Igors Taro piebilda, ka Policijas un robežsardzes departaments uzrauga ārējo robežu ar Krieviju un ka radara novērošana tiek veikta visā ūdenstilpju garumā.
“Galvenā nepieciešamība ir uzraudzīt ūdenstilpes. Tas ir arī iemesls, kāpēc mēs esam ilgi runājuši par nepieciešamību attīstīt dronu mūri, lai mēs varētu palielināt kontroles kapacitāti uz robežas un arī uzraudzīt iekšzemi,” sacīja Taro.
Svētdienas agrā rītā Ukraina uzbruka mērķiem Krievijas Ļeņingradas apgabalā, arī Ustjlugas ostai netālu no Igaunijas robežas. Igaunijas robežsardze novēroja arī citu dronu, kas lidoja virs Peipusa ezera.
Pēdējo mēnešu laikā no Baltkrievijas lidojoši droni ir pārkāpuši Latvijas, Lietuvas un Polijas gaisa telpu. Šī ir pirmā reize, kad līdzīgs incidents ir reģistrēts Igaunijā.
2022. gada novembrī divi civiliedzīvotāji gāja bojā, kad Ukrainas pretgaisa aizsardzības raķete nokrita pie Pševodovas ciema, netālu no Polijas robežas ar Ukrainu.