Netālu no Igaunijas robežas – Peipusā – nogāzies drons 37
Peipusa ezerā Krievijas robežas pusē dažus kilometrus no Igaunijas robežas nogāzies bezpilota lidaparāts, savukārt Tallinas lidostā ārkārtas nolaišanos veikusi Ēģiptes privātās kompānijas lidmašīna ar Krievijas tūristiem, kas Sanktpēterburgas lidostā nevarēja nolaisties Ukrainas dronu uzbrukuma dēļ.
Kā informēja Igaunijas Policijas un robežsardzes departamentā, svētdien agri no rīta virs Peipusa Krievijas pusē tika novērots lidojošs objekts, bet tas pazuda no Igaunijas radara. Apmēram stundu vēlāk cits Igaunijas radars arī novēroja Krievijas pusē lidojošu bezpilota lidaparātu, bet tas Krievijas pusē nogāzās ezerā apmēram sešus kilometrus no Igaunijas robežas.
“Pēc nogāšanās bezpilota lidaparāts sadalījās, visticamāk, tas notika eksplozijas rezultātā,” teica Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta pārstāvis Ivans Posledovs.
Viņš apliecināja, ka abos gadījumos droni nevirzījās uz Igauniju un nav skaidrs, vai no pirmā radara pazudušais lidaparāts ir tas pats, kas vēlāk nogāzās ezerā.
Savukārt Ēģiptes kompānijas “AlMarsia Universal Airlines” lidmašīna no Šarm eš Šeihas, kas bija ceļā uz Pulkovas lidostu Sanktpēterburgā svētdienas rītā tika novirzīta uz Tallinas lidostu, jo agresorvalsts lidosta bija slēgta dronu uzbrukuma dēļ.
Svētdienas priekšpusdienā lidmašīna turpināja ceļu uz Sanktpēterburgu. Tallinas lidostas komunikācijas vadītāja Margota Holtsa teica, ka nedz pasažieriem, nedz apkalpei netika ļauts atstāt lidmašīnu laikā, kad tā atradās Tallinas lidostā.
Tiek ziņots, ka pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukumiem svētdien degusi Ustjlugas osta netālu no Igaunijas robežas, kā arī Kurskas atomelektrostacija.