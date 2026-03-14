“Vai ar viņiem Ādažos viss ir kārtībā?” Slaidiņš brīdina – Krievijas specdienesti mēģina iegūt informāciju pat ar primitīviem trikiem 36

LA.LV
10:00, 14. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas specdienesti aktivizējušies, mēģinot savervēt cilvēkus nelegālām darbībām Ukrainā. Viņi spiež gan uz karavīriem, gan studentiem un civiliedzīvotājiem, izmantojot vieglas peļņas iespējas, šantāžu, draudus tuviniekiem, politiskās spēles un aktivitāti sociālajos tīklos.

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš stāstīja arī par personīgu piemēru – viņam uz “Telegram” atnāca ziņa no kāda Viljama Makdonalda, kurš, izmantojot tulkotāju, Slaidiņam uzrakstīja latviski, jautājot par draugu drošību Ādažu bāzē.

Pēc Slaidiņa sacītā, šī pieeja ir prasta “pikšķerēšana”. Viņš uzsvēra, ka šādi gadījumi ir tipiski, un tas atklāj Krievijas dienestu standarta shēmas cilvēku vervēšanai.

Plašāk par to, kas bija ziņā, ko Slaidiņš saņēma, un kā viņš to uz reaģēja, uzziniet pievienotajā video!

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.