"Zālē ir 15 "vientuļie" krēsli!" Biļešu iegādes ieradums, kas tracina ne vienu vien cilvēku
Cilvēki bieži ir pārsteigti, redzot, ka teātra vai kinoteātra rindās vietas tiek pirktas tā, it kā starp skatītājiem speciāli būtu jāatstāj tukša sēdvieta. Rodas jautājums, vai tas ir kaprīzs ieradums vai dziļāka psiholoģiska parādība?
Sociālajā vietnē “Threads” kāda sieviete izteikusi par to neapmierinātību.
Noteikti arī jūs esat bijis situācijā, kad vēlaties nopirkt divas biļetes uz pasākumu, bet attopaties pie fakta, ka zālē brīvas vietas palikušas tikai pa vienam. Šis cilvēku paradums daudziem liekas absurds. Tomēr psiholoģija sniedz skaidrojumu šādai uzvedībai.
Sociālais komforts un personīgā telpa
Daudzi cilvēki instinktīvi cenšas neapsēsties blakus svešiniekam, ja ir pieejamas brīvas vietas. Pētījumi rāda, ka cilvēki bieži atstāj tukšu vietu starp sevi un citiem, lai saglabātu komfortu un samazinātu sociālo mijiedarbību vai trauksmi. Šī vēlme pēc personīgās telpas ir universāla un skaidri redzama publiskajās vietās, kur cilvēki izvēlas, cik tuvu vēlas atrasties citiem. Vēlme justies “vienam” vai izvairīties no tiešas tuvības ar svešinieku pat daļēji tukšā zālē var novest pie vietu izlaišanas. Tas ir īpaši pamanāms cilvēkiem ar augstu sociālās trauksmes līmeni vai tiem, kas vienkārši dod priekšroku lielākam komfortam.
Nerakstītie likumi
Kinoteātrī un teātrī pastāv nerakstītas normas par sēdvietām. Piemēram, nevajadzētu apsēsties tieši blakus svešiniekam, ja citur vēl ir brīvas vietas. Šīs normas bieži nosaka cilvēku izvēli, liekot apzināti izlaist vietas, īpaši tad, kad zāle vēl nav piepildīta.
Labākās vietas izvēle
Cilvēki arī izvēlas vietu, kas nodrošina labāko skatīšanās pieredzi – piemēram, centrā vai ideālā skatpunkta līmenī. Psiholoģijas eksperti norāda, ka cilvēki vēlas sev sniegt labāko, tāpēc izvēlas komfortu un skatīšanās pieredzi likt augstāk par visu pārējo. Tāpēc viņi, izvēloties biļetes, neaizdomājas, cik muļķīgi ir atstāt tukšu sēdvietu starpā, ja runa ir par labāku pozīciju zālē.
Tas, ka cilvēks pērk biļetes, izlaižot blakus brīvu vietu, nav nejauši vai kaprīzs ieradums. Tas atspoguļo sociālā komforta vēlmes, nerakstītās normas par personīgo telpu un psiholoģiskos faktorus, kas ietekmē sēdvietu izvēli. Cilvēki instinktīvi regulē, cik tuvu viņi vēlas būt citiem, un, ja ir brīva izvēle, daudzi dod priekšroku, lai blakus būtu tukša vieta.
