"Zālē ir 15 "vientuļie" krēsli!" Biļešu iegādes ieradums, kas tracina ne vienu vien cilvēku

8:06, 14. marts 2026
Cilvēki bieži ir pārsteigti, redzot, ka teātra vai kinoteātra rindās vietas tiek pirktas tā, it kā starp skatītājiem speciāli būtu jāatstāj tukša sēdvieta. Rodas jautājums, vai tas ir kaprīzs ieradums vai dziļāka psiholoģiska parādība?

Kāpēc arvien vairāk cilvēku līdz 50 gadiem saslimst ar vēzi? Eksperti nosauc galvenos iemeslus
7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
Veselam
Kas notiks, ja katru dienu apēdīsi vismaz vienu banānu? Būs 6 jūtami labumi tavai veselībai
Lasīt citas ziņas

Sociālajā vietnē “Threads” kāda sieviete izteikusi par to neapmierinātību.

Ekrānuzņēmums no “Threads”
CITI ŠOBRĪD LASA
“Tur bija policija, ātrie un pat ugunsdzēsēji…” Ziepniekkalnā naktī notikusi traģēdija
VIDEO. Viļņas iedzīvotāji netic savām acīm – pa upi peld koka namiņš
Kāpēc arvien vairāk cilvēku līdz 50 gadiem saslimst ar vēzi? Eksperti nosauc galvenos iemeslus

Noteikti arī jūs esat bijis situācijā, kad vēlaties nopirkt divas biļetes uz pasākumu, bet attopaties pie fakta, ka zālē brīvas vietas palikušas tikai pa vienam. Šis cilvēku paradums daudziem liekas absurds. Tomēr psiholoģija sniedz skaidrojumu šādai uzvedībai.

Sociālais komforts un personīgā telpa
Daudzi cilvēki instinktīvi cenšas neapsēsties blakus svešiniekam, ja ir pieejamas brīvas vietas. Pētījumi rāda, ka cilvēki bieži atstāj tukšu vietu starp sevi un citiem, lai saglabātu komfortu un samazinātu sociālo mijiedarbību vai trauksmi. Šī vēlme pēc personīgās telpas ir universāla un skaidri redzama publiskajās vietās, kur cilvēki izvēlas, cik tuvu vēlas atrasties citiem. Vēlme justies “vienam” vai izvairīties no tiešas tuvības ar svešinieku pat daļēji tukšā zālē var novest pie vietu izlaišanas. Tas ir īpaši pamanāms cilvēkiem ar augstu sociālās trauksmes līmeni vai tiem, kas vienkārši dod priekšroku lielākam komfortam.

Nerakstītie likumi
Kinoteātrī un teātrī pastāv nerakstītas normas par sēdvietām. Piemēram, nevajadzētu apsēsties tieši blakus svešiniekam, ja citur vēl ir brīvas vietas. Šīs normas bieži nosaka cilvēku izvēli, liekot apzināti izlaist vietas, īpaši tad, kad zāle vēl nav piepildīta.

Labākās vietas izvēle
Cilvēki arī izvēlas vietu, kas nodrošina labāko skatīšanās pieredzi – piemēram, centrā vai ideālā skatpunkta līmenī. Psiholoģijas eksperti norāda, ka cilvēki vēlas sev sniegt labāko, tāpēc izvēlas komfortu un skatīšanās pieredzi likt augstāk par visu pārējo. Tāpēc viņi, izvēloties biļetes, neaizdomājas, cik muļķīgi ir atstāt tukšu sēdvietu starpā, ja runa ir par labāku pozīciju zālē.

Tas, ka cilvēks pērk biļetes, izlaižot blakus brīvu vietu, nav nejauši vai kaprīzs ieradums. Tas atspoguļo sociālā komforta vēlmes, nerakstītās normas par personīgo telpu un psiholoģiskos faktorus, kas ietekmē sēdvietu izvēli. Cilvēki instinktīvi regulē, cik tuvu viņi vēlas būt citiem, un, ja ir brīva izvēle, daudzi dod priekšroku, lai blakus būtu tukša vieta.

Lūk, pāris komentāri par šo tēmu!

LA.LV Aptauja

Vai arī jūs, pērkot teātra vai kinoteātra biļetes, bieži atstājat vienu brīvu vietu starp sevi un svešiniekiem?

  • Jā, gandrīz vienmēr
  • Dažreiz
  • Nē, man tas nav svarīgi
  • Nekad

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kad man bija skumjš brīdis, viņš bija viens no tiem, ar kuriem varēju parunāt.” Andrejs Ēķis par Streiču
Kokteilis
VIDEO. “Es neuzticos aptiekas zālēm,” Elīnas Didrihsones skaļais izteikums sadusmo sabiedrību, iesaistās arī PTAC
Liepājā latviešu bērni spiesti mācīties krievu valodā: vecāki atklāj, ka valstī vēl aizvien nav sakārtotas būtiskas lietas
